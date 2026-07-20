El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sumó un nuevo proyecto minero durante la semana: la empresa china Zijin Mining (a través de su filial LIEX) logró la aprobación para una inversión de 709 millones de dólares con el fin de ampliar su producción de carbonato de litio en el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca.

Con esta incorporación, el RIGI totaliza 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador desde su creación, con una inversión comprometida que asciende a 46.700 millones de dólares, según indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

De ese universo, 12 proyectos corresponden al sector minero. La mitad (seis) son de litio, entre nuevas minas y ampliaciones de producción ya existentes. Los otros seis se reparten entre proyectos de oro y cobre. Los proyectos de litio suman ya más de 6.361 millones de dólares de inversión comprometida en las tres provincias del Triángulo del Litio: Salta, Catamarca y Jujuy.

En San Juan, el RIGI tiene como protagonista al cobre. La provincia concentra los proyectos cupríferos más avanzados del país: Vicuña, Los Azules, Altar y El Pachón.

Vicuña, el proyecto más avanzado, ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y prevé una inversión de 7.000 millones de dólares en su primera fase. La empresa informó que la construcción del campamento modular avanza conforme al cronograma y que la producción está proyectada para 2030.

Los Azules, de McEwen Copper, tiene una inversión estimada en 2.500 millones de dólares y se encuentra actualmente en la fase de obras previas a la construcción. Recientemente, la empresa debió desmovilizar a 37 trabajadores del campamento Candadito por un temporal de nieve en la cordillera, pero retomará las tareas en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.

El Pachón, de Glencore, fue presentado ante el RIGI con una inversión estimada de 9.500 millones de dólares, aunque aún no cuenta con la aprobación definitiva. La empresa finalizó recientemente su campaña de perforación 2025-2026 con 21.246 metros distribuidos en 53 pozos.

Altar, de Aldebaran Resources, también avanza en el proceso de evaluación ante el RIGI.

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, aseguró en diálogo con DIARIO HUARPE que "el RIGI te da estabilidad, no inmovilidad" y que la Ley de Desarrollo Local Minero "no toca ninguno de esos puntos". "Cada punto de cada ley que se podía llegar a chocar lo hemos evaluado tanto con la Constitución Nacional como con el RIGI", afirmó.

La combinación de precios internacionales favorables para el cobre y el litio, junto con el marco de incentivos del RIGI, posiciona a San Juan como un polo de atracción de inversiones mineras que, una vez en producción, aportará un volumen significativo a las exportaciones nacionales.