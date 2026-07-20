Mientras la atención de millones de argentinos está puesta en la final del Mundial, una actualización salarial en el Congreso volvió a poner bajo la lupa los ingresos de la dirigencia política. A partir de agosto, los senadores nacionales percibirán una dieta bruta de $11.877.000 como consecuencia de la paritaria acordada para los empleados legislativos, ampliando aún más la diferencia con los ingresos de la mayoría de los trabajadores del país.

El incremento no fue votado nuevamente por la Cámara alta, sino que se activó de manera automática por el mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche", aprobado por los propios senadores en 2024. Ese sistema establece que toda mejora salarial otorgada al personal del Congreso se traslada directamente a las dietas de los integrantes del Senado.

La actualización surge del acuerdo firmado entre la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los gremios legislativos APL, Ate y Upcn. La paritaria contempla una mejora acumulativa del 6,7%, distribuida en un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% para agosto.

Con el nuevo valor del módulo salarial, sobre el cual se calculan las dietas, los senadores pasarán a percibir $11.877.000 brutos. El esquema contempla 2.500 módulos de sueldo básico, otros 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, además de los descuentos correspondientes por jubilación, obra social e impuesto a las ganancias.

El aumento se suma al ajuste del 12,5% que la Cámara alta ya había acumulado hasta mayo. De esta manera, entre enero y agosto las dietas de los senadores habrán registrado una recomposición cercana al 19%, por encima de la inflación acumulada durante el primer semestre, que según el Indec alcanzó el 16,8%.

Diputados cobran casi la mitad

La actualización también volvió a evidenciar la diferencia salarial entre ambas cámaras del Congreso. Mientras un senador pasará a cobrar casi $12 millones brutos, un diputado nacional percibe actualmente una dieta bruta de $6.072.000, equivalente a un ingreso neto de $4.322.307 tras los descuentos de ley.

Esta disparidad genera desde hace meses malestar entre legisladores de la Cámara baja, donde no existe un mecanismo automático de actualización por paritarias. Martín Menem mantiene congeladas las dietas de los diputados y sostiene la decisión de sortear mensualmente su sueldo.

La única alternativa para que un senador no perciba el incremento consiste en presentar una renuncia expresa al aumento o donar el excedente. Esa modalidad ya fue adoptada durante este año por representantes de distintos bloques, entre ellos La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

El nuevo incremento vuelve a instalar el debate sobre los ingresos de la dirigencia política en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del desempleo y las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población argentina.