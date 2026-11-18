Un grupo de sindicatos reclamó establecer un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) de $3.251.462 para que un trabajador pueda cubrir sus necesidades básicas. El planteo fue realizado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que presentó su cálculo correspondiente a octubre y advirtió que el ingreso mínimo vigente representa menos de una octava parte de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

El monto supera en más de ocho veces al salario mínimo oficial y fue calculado tomando como referencia las nueve necesidades vitales contempladas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Para las organizaciones gremiales, la distancia entre los ingresos actuales y el costo de una vida digna refleja el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

La presentación se realizó durante el cierre del 75° Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, en Rosario, con representantes de diferentes organizaciones sindicales. En ese encuentro, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, reclamó construir un paro nacional para enfrentar las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

"Creo que hay que ir a un paro nacional porque si no este gobierno no va a dejar de atacar a la clase trabajadora y los gobiernos que vengan tampoco. Eso lo tenemos que construir", afirmó. Además, aseguró que el FreSU mantiene "la puerta abierta para todos los que quieran luchar".

En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la evolución de los ingresos durante la actual gestión nacional y pidió que la recuperación de los salarios y las jubilaciones ocupe un lugar central en la agenda sindical. "La baja de la inflación es una mentira. Los únicos precios que bajaron son los salarios y las jubilaciones", expresó.

¿Cómo se compone el salario mínimo de $3,2 millones?

El cálculo elaborado por el FreSU contempla siete rubros que reúnen las nueve necesidades vitales. Para octubre, la estimación quedó distribuida de la siguiente manera:

Alimentación adecuada: $691.291.

Vivienda digna: $661.124.

Educación y cultura: $295.463.

Salud: $397.377.

Transporte, vacaciones y esparcimiento: $697.646.

Vestimenta: $150.900.

Previsión social: $357.661.

La suma de esos conceptos alcanza los $3.251.462 que el frente sindical considera necesarios para garantizar condiciones de vida dignas.

El reclamo forma parte del Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, aprobado durante el primer plenario de delegadas y delegados del FreSU, realizado el 1° de Mayo. La propuesta busca recuperar el valor del salario mínimo como garantía para cubrir alimentación, vivienda, educación, vestimenta, atención sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

El secretario general de Pilotos, Pablo Biró, también planteó la necesidad de profundizar la organización gremial y avanzar con medidas de fuerza. "Va a llegar el momento que podamos parar los puertos, los molinos, las rutas, las universidades, los hospitales y los aeropuertos", advirtió.

Por su parte, la titular de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, consideró que la respuesta a las políticas del Gobierno requiere movilización y un programa propio de los trabajadores. También respaldaron la posibilidad de profundizar las protestas representantes de CONADU, la UTA y el sindicato de Molineros.