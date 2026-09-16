El concejal de Capital de Hacemos por San Juan, Horacio Lucero, reveló cómo el espacio trabaja para llegar a las elecciones de 2027 con candidatos en los distintos departamentos y con una propuesta que busque ocupar el espacio que hoy queda abierto por la fragmentación de los sectores políticos.

“Nosotros estamos dialogando con muchísimos espacios. Creo que en este esquema en donde hay mucha incertidumbre, hay mucha división todavía de sectores, nosotros estamos en ese proceso de construcción”, explicó Lucero durante una entrevista en Café de la Política emitido en HUARPE TV.

El dirigente sostuvo que Hacemos recorre los departamentos para detectar nuevas figuras y avanzar en la construcción de candidaturas. “Estamos buscando generar una nueva clase de dirigentes, lo venimos logrando en muchos departamentos”, afirmó.

La estrategia parte también de la primera experiencia electoral del espacio. “La elección del año pasado, que fue nuestra primera experiencia política, nos permitió terminar detrás de estas tres grandes fuerzas que había, el oficialismo, el peronismo y La Libertad Avanza, nosotros terminamos cuarto”, recordó.

Sobre ese resultado, Lucero explicó que ahora buscan transformar esa base en un armado provincial. “Estamos desenvolviéndonos, yendo a los distintos departamentos, construyendo, generando candidatos o por lo menos empezando a visualizar figuras que podrían ocupar el rol de candidato”, señaló.

El concejal también identificó a los sectores que todavía no encuentran un lugar en el escenario político como una oportunidad para Hacemos. “Hay espacios que van a jugar y van a tener la necesidad de encontrar un canal de participación política y ahí vamos a estar nosotros”, sostuvo.

Para Lucero, la construcción no pasa solamente por sumar nombres, sino por instalar una línea política. “Los debates que están en la mesa son todos títulos, nadie profundiza”, cuestionó, y planteó que uno de los desafíos será discutir “qué provincia queremos”.

Lucero ponderó al sindicalismo como usina de dirigentes

En ese esquema, el concejal puso especial énfasis en el movimiento sindical y lo ubicó como un actor con capacidad para aportar nuevos dirigentes a la política. “Creo que está más que probado que la única institución en la Argentina que hoy termina siendo una malla de contención a muchas de las desdichas que sufren los argentinos es el movimiento trabajador”, afirmó.

Lucero consideró que esa estructura también puede transformarse en una fuente de dirigentes políticos. “Creo que el movimiento sindical puede ser una gran usina de nuevos dirigentes”, sostuvo.

Y amplió esa definición al señalar que “desde ese movimiento sindical como otrora existió puedan surgir nuevas figuras políticas”. Para el concejal, ese proceso no debería limitarse a un solo sector: “Tanto desde ese ámbito como de otro”.

La mirada de Lucero está vinculada además con el tipo de dirigentes que, según su planteo, necesitará el país. “Hoy la Argentina va a atravesar un proceso de puentes. Y vos para atravesar puentes no podés ir con gente inexperta”, sostuvo.

Por eso reclamó dirigentes con capacidad de diálogo y construcción. “Se necesita gente de contemplanza, se necesita gente de diálogo, se necesita gente que más que construirse como oposición se constituya o se construya en una propuesta”, afirmó.

Pedidos de informe

Lucero también cuestionó la falta de respuestas a los pedidos de informe impulsados desde el Concejo Deliberante de Capital junto a su par Javier García. Afirmó que ya son “por lo menos ocho informes” sobre obras y contrataciones que, según sostuvo, siguen sin respuesta. “Siempre hay que presentar. Siempre hay que insistir”, remarcó.

Textuales

Horacio Lucero / Concejal Hacemos por San Juan