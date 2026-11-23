La Conferencia Episcopal Argentina reclamó al Senado de la Nación que apruebe la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea. A través de una carta abierta, los obispos advirtieron sobre el crecimiento de esta problemática entre niños, adolescentes y jóvenes y pidieron que el proyecto no pierda estado parlamentario.

"Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley", expresaron las autoridades eclesiásticas en el documento difundido este lunes 23 de noviembre. La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, pero todavía no consiguió avanzar en el Senado.

El reclamo también recuperó una frase del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina: "Es un soplo la vida… pero perdura el bien". Con esas palabras como punto de partida, la Iglesia planteó la necesidad de tomar decisiones para proteger a las nuevas generaciones y evitar que las demoras legislativas impidan avanzar con una regulación.

La advertencia de la Iglesia por las apuestas en adolescentes

En la carta, la Conferencia Episcopal señaló que las apuestas online tienen consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas. Entre los problemas mencionados aparecen el endeudamiento, las adicciones, el deterioro de los vínculos familiares y la frustración de proyectos de vida.

"Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran", advirtieron los obispos. También mencionaron que, en los casos más graves, pueden aparecer situaciones de desesperación y riesgo de suicidio.

La conducción de la Iglesia sostuvo que la protección de niños, adolescentes y jóvenes no puede seguir esperando y pidió a los legisladores que asuman su responsabilidad frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas.

El reclamo también llegó desde San Juan

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, también se refirió a la situación en una entrevista con Radio Nacional. Allí describió la ludopatía como una adicción difícil y manifestó su preocupación por el crecimiento de las apuestas entre adolescentes y jóvenes.

"No es una cosa menor la problemática que contrae toda esta situación que se ha desmadrado desde hace tiempo en la Argentina", expresó Lozano.

Además, señaló que desde hace años la Iglesia viene reclamando un marco regulatorio y sostuvo que en las comunidades se observa un incremento de las apuestas entre los más jóvenes, con consecuencias que también alcanzan a sus familias.

Cuándo se tratará la ley contra la ludopatía en el Senado

El Senado convocó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para debatir el proyecto este miércoles 25 de noviembre, desde las 10.

La iniciativa busca establecer un marco nacional para prevenir la ludopatía y regular los juegos de azar y las apuestas en línea. El proyecto ya cuenta con media sanción de Diputados y su tratamiento en la Cámara alta será clave para definir su futuro legislativo.

La Iglesia pidió que el debate no vuelva a postergarse y reclamó una respuesta concreta frente a los riesgos que las apuestas digitales representan para niños, adolescentes y jóvenes.