El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en la que anunciará nuevas medidas económicas. La presentación se realizará en el Palacio de Hacienda, aunque hasta el momento no se informó oficialmente el horario ni el contenido de los anuncios.

La decisión se conoció luego de la reunión que mantuvo este martes la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. El encuentro se extendió durante más de dos horas y media y tuvo entre sus principales ejes la agenda económica y legislativa que el oficialismo buscará impulsar durante los próximos días.

En el Palacio de Hacienda mantienen bajo reserva las medidas que presentará Caputo. De esta manera, habrá que esperar a la conferencia para conocer el alcance de los anuncios y los sectores que podrían verse involucrados.

La presentación tendrá lugar en una jornada clave para el Gobierno de Javier Milei. Poco después, la Cámara de Diputados tiene previsto debatir dos proyectos considerados prioritarios por el oficialismo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión de la denominada ley de Inocencia Fiscal.

Una jornada clave para el Gobierno

Durante la reunión de la mesa política, los funcionarios analizaron especialmente ambas iniciativas y la estrategia que desplegará el oficialismo en el Congreso. En la Casa Rosada confían en contar con los votos necesarios para avanzar con los proyectos.

Del encuentro participaron, entre otros funcionarios, Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo. También estuvo presente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El anuncio de este miércoles será la segunda conferencia económica de Caputo en pocas semanas. El pasado 14 de agosto, el ministro presentó una flexibilización del régimen de préstamos en dólares para permitir que los bancos amplíen el financiamiento en moneda extranjera a empresas.

Ahora, la atención estará nuevamente puesta en el Palacio de Hacienda para conocer cuáles serán las nuevas medidas que incorporará el equipo económico y qué impacto tendrán dentro del programa que lleva adelante el Gobierno.