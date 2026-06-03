El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el ingreso de dólares ahorrados fuera del sistema financiero al circuito formal de la economía.

El anuncio fue realizado este martes 2 de junio por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Según explicó, la propuesta incorporará modificaciones surgidas tras una reunión con especialistas tributarios y contadores que plantearon observaciones sobre el régimen actualmente vigente.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigencia a comienzos de febrero. El objetivo de la normativa es permitir que los ahorristas incorporen al sistema financiero dólares no declarados sin necesidad de justificar su origen y sin consecuencias penales.

Sin embargo, distintos especialistas plantearon dudas relacionadas con la seguridad jurídica del régimen, los límites patrimoniales para adherir y algunos aspectos vinculados a las denominadas “discrepancias significativas”. Tras esos planteos, el Gobierno decidió avanzar con una nueva propuesta legislativa para reforzar el esquema.

Caputo vinculó la iniciativa con otras medidas impulsadas por la gestión de Javier Milei orientadas a la formalización de la economía. Según explicó, una mayor cantidad de operaciones registradas permitiría ampliar la base tributaria sin incrementar impuestos y sostener el superávit fiscal.

El ministro insistió en que el objetivo central es que los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero puedan canalizarse hacia inversiones productivas. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, afirmó.

La medida forma parte de una estrategia más amplia que busca avanzar hacia un esquema bimonetario. En ese sentido, Caputo sostuvo que Argentina está adoptando un modelo similar al de Uruguay, donde conviven operaciones en moneda local y en dólares.

“Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya”, aseguró Caputo.

Durante su exposición, el ministro también se refirió al proceso de desaceleración de la inflación. Indicó que las expectativas del mercado para mayo se ubican entre el 2,2% y el 2,5%, y afirmó que el Gobierno espera que continúe la tendencia descendente de los precios.

Además, ratificó la intención oficial de seguir avanzando con reducciones impositivas y destacó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al señalar que el Ejecutivo continuará utilizando mecanismos de financiamiento que resulten más convenientes para el país.