El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, retomó su agenda pública este jueves 29 de octubre y encabezó la apertura de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario, Santa Fe. La reaparición se produjo un día después de que sufriera una descompensación durante una actividad oficial en Catamarca, donde acompañó al presidente Javier Milei.

Al iniciar su discurso en la Estación Fluvial de Rosario, el funcionario hizo una referencia al episodio y agradeció especialmente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien se encontraba en primera fila.

“Gracias por cuidarme ayer. Si me quedo medio dormido o algo, es un problema de ayer”, expresó Caputo ante los presentes, en alusión al malestar que había sufrido durante la visita presidencial al norte del país.

Qué le pasó a Caputo en Catamarca

El miércoles, el ministro presentó un cuadro leve de mal de altura, conocido como apunamiento, mientras participaba de la inauguración de instalaciones de producción de carbonato de litio vinculadas al proyecto Fénix, de la empresa Río Tinto, en Catamarca.

Según fuentes oficiales citadas por medios nacionales, Caputo recibió hidratación y también debieron administrarle dos inyecciones para atender el cuadro. La actividad se desarrolló a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Tras el episodio, desde su entorno indicaron que el titular del Palacio de Hacienda se encontraba en buenas condiciones y que retomaría sus compromisos previstos. Su presencia en Rosario confirmó que continuó con la agenda oficial.

Una ronda de negocios para impulsar el RIGI

El encuentro en Rosario busca vincular a grandes inversores de los sectores minero, industrial y de infraestructura con proveedores argentinos interesados en participar de los proyectos alcanzados por el RIGI.

La jornada reúne a funcionarios nacionales, gobernadores, cámaras empresariales, grandes compañías y pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Economía, se organizaron 86 mesas de negocios con 43 empresas y más de 2.100 reuniones previstas entre compañías inversoras y proveedores, además de otros encuentros comerciales.

La iniciativa apunta a ampliar la participación de firmas nacionales en las cadenas de abastecimiento de las grandes inversiones. Entre las empresas vinculadas a la actividad minera que participan se encuentran Río Tinto, Glencore, Barrick, Newmont y Eramet.

La apertura estuvo prevista junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También se convocó a mandatarios provinciales para debatir sobre el potencial de la minería y las oportunidades de desarrollo regional.