El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció públicamente los mensajes de felicitación que recibió de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa luego de imponerse en el balotaje presidencial frente a Flávio Bolsonaro. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó su vínculo con ambos dirigentes argentinos y reivindicó la integración regional, en un contexto de diferencias políticas y diplomáticas con el Gobierno de Javier Milei.

Lula consiguió su cuarto mandato presidencial no consecutivo tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% alcanzado por Bolsonaro. El resultado marcó un cambio respecto de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando el candidato del Partido Liberal había quedado por delante del actual presidente brasileño.

Luego de conocerse el resultado, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de X para felicitar al mandatario y comparó la jornada electoral brasileña con una de las fechas más representativas del peronismo argentino.

"Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral", expresó la exmandataria. Además, destacó la trayectoria política de Lula y su capacidad para conseguir una nueva victoria electoral.

La respuesta del presidente brasileño llegó este martes 27 de octubre, cuando le agradeció especialmente su acompañamiento político.

"Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje", escribió Lula. En su publicación también destacó la importancia de la democracia, la justicia social y la defensa de una América Latina soberana.

Por su parte, Sergio Massa también había celebrado el resultado electoral con un mensaje en el que resaltó la trayectoria del dirigente del Partido de los Trabajadores y su relación histórica con la Argentina.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida", manifestó el exministro de Economía, quien además recordó los vínculos políticos y personales construidos con el mandatario brasileño.

Lula respondió con un agradecimiento por las muestras de amistad y remarcó la importancia de mantener la relación entre ambos países.

"Brasil y Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido", sostuvo el presidente reelecto. También expresó su deseo de que el resultado electoral brasileño sirva de inspiración para quienes defienden los derechos de los trabajadores.

El Gobierno de Milei descartó felicitar a Lula

Mientras distintos dirigentes del peronismo celebraron la victoria, el Gobierno nacional confirmó que no enviará un saludo oficial al mandatario brasileño.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró durante una conferencia de prensa en Casa Rosada que el Ejecutivo tomó conocimiento del resultado electoral, pero no tiene previsto emitir un comunicado de felicitación.

La decisión fue justificada por las diferencias ideológicas entre Milei y Lula, además de la ausencia de un saludo personal del mandatario brasileño cuando el libertario ganó las elecciones presidenciales argentinas de 2023.

El intercambio entre Lula y los referentes del peronismo también tuvo repercusiones dentro de la oposición argentina. Algunos dirigentes interpretaron el resultado brasileño como un impulso político de cara a las elecciones de 2027, mientras que otros destacaron la estrategia de alianzas utilizada por el Partido de los Trabajadores para conseguir la reelección.

De esta manera, la victoria de Lula no solo abrió una nueva etapa política en Brasil, sino que también volvió a poner en discusión las relaciones entre ambos gobiernos y los vínculos del mandatario brasileño con distintos sectores de la política argentina.