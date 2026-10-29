El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le agradeció públicamente al expresidente argentino Mauricio Macri por el saludo que le envió tras su triunfo electoral y aprovechó la respuesta para marcar diferencias con el actual vínculo entre ambos países, en medio de la tensión diplomática con el gobierno de Javier Milei.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Lula destacó la importancia de la cooperación regional y recordó con nostalgia la manera en que se resolvían las diferencias entre la Argentina y Brasil durante otras etapas políticas.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”, escribió el mandatario brasileño.

Aunque no mencionó directamente a Milei, la referencia fue interpretada como una alusión a la relación actual entre los dos gobiernos, marcada por diferencias ideológicas y cruces políticos.

El saludo de Macri tras el triunfo de Lula

Macri había felicitado a Lula el lunes, un día después de la segunda vuelta electoral en Brasil. En su publicación, el expresidente argentino saludó al pueblo brasileño y le deseó prosperidad al mandatario para su nuevo período de gobierno.

“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, expresó.

El mensaje tuvo repercusión política porque contrastó con la postura de la Casa Rosada, que decidió no emitir un comunicado oficial para reconocer la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Además, el PRO, espacio que conduce Macri y que es un aliado legislativo del oficialismo nacional, también felicitó al presidente brasileño y llamó a fortalecer la cooperación bilateral.

En un comunicado, el partido sostuvo que el resultado electoral abría una oportunidad para afianzar una relación histórica y permanente entre ambos países. También expresó su voluntad de que el diálogo y la cooperación caractericen el vínculo entre la Argentina y Brasil.

Milei todavía no felicitó al presidente brasileño

La decisión del Gobierno argentino de no saludar oficialmente a Lula se produjo después de que Milei respaldara durante la campaña a Flávio Bolsonaro, su rival en el balotaje e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El resultado electoral profundizó las diferencias políticas entre el mandatario argentino y Lula, quienes mantienen posiciones ideológicas contrapuestas y protagonizaron cruces públicos desde el inicio de sus respectivas gestiones.

La Casa Rosada ratificó que no tenía previsto emitir un comunicado de felicitación por la victoria del dirigente brasileño. La postura generó cuestionamientos por el impacto que la tensión política puede tener en la relación bilateral.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de la Argentina y ambos países mantienen vínculos estratégicos en materia de industria, energía, comercio e integración regional.

La relación bilateral, en el centro de la discusión

El mensaje de Lula a Macri volvió a poner en primer plano el estado de las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia. La referencia a las diferencias que antes se resolvían de manera “civilizada y republicana” fue el pasaje más significativo de la respuesta del mandatario brasileño.

Por ahora, no se informó sobre contactos diplomáticos destinados a acercar posiciones entre Lula y Milei. La reacción del presidente brasileño, sin embargo, dejó expuesta la distancia entre el tono de su intercambio con Macri y la falta de un reconocimiento oficial por parte del Gobierno argentino tras el resultado electoral.