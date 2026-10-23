Una madre y su hija desfiguraron a una mujer en Calingasta y ahora deberán pagarle una reparación económica. Se trata de Yuliana Cortez, de 23 años, y Paola Díaz, de 47, quienes fueron formalizadas por las lesiones sufridas por Ramona del Valle Anes González y Mila Yael Valdivia Anes.

La audiencia se realizó este viernes, a unos diez días del episodio denunciado. En esa instancia, las partes acordaron una suspensión del proceso por el plazo de un año, con una serie de medidas que ambas deberán cumplir.

Ramona del Valle Anes

En la causa intervino la UFI de Delitos Genéricos, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, junto con el ayudante fiscal Rodrigo Herrera.

Entre las condiciones establecidas se encuentra una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de las víctimas. Además, las acusadas deberán realizar tareas comunitarias y cumplir con una reparación económica.

Cuánto deberán pagar

La reparación económica se acordó en tres cuotas de $80.000. Las obligaciones serán diferentes según la participación atribuida a cada una de las acusadas.

Cortez deberá pagarle a Ramona del Valle Anes González y a Mila Yael Valdivia Anes, mientras que Díaz deberá reparar económicamente a Ramona, quien habría sido agredida por ambas mujeres.

Yuliana Cortez, de 23 años, y Paola Díaz, de 47

El origen del conflicto

De acuerdo con las constancias del legajo, el episodio estaría relacionado con un enfrentamiento previo ocurrido alrededor de las 21, durante una fiesta de doma en la localidad de Las Islas, en Calingasta.

En esa celebración se habría producido una discusión entre las hijas de las familias involucradas. El conflicto continuó posteriormente y derivó en una agresión de Cortez y Díaz contra Ramona y, en el caso de Cortez, también contra Mila.

La investigación apunta a conflictos de vieja data que escalaron hasta terminar en la agresión denunciada.

Con el acuerdo alcanzado, ambas mujeres deberán cumplir las condiciones establecidas durante el plazo de un año.