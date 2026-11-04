Madre e hijo detenidos por vender cocaína en pleno Concepción

Una madre y su hijo quedaron detenidos en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en Concepción, departamento Capital. Durante un procedimiento realizado en el domicilio donde vivían, los investigadores secuestraron 81 envoltorios de cocaína, además de balanzas y herramientas que, según la acusación, eran utilizadas para preparar y distribuir la droga.

El caso llegó al ámbito de la Justicia Federal luego de una denuncia anónima que dio inicio a una investigación que se extendió durante aproximadamente un año. Según relató el abogado defensor Noriega, durante ese período se realizaron tareas de vigilancia, incluso con drones, y se siguió a personas que presuntamente compraban pequeños envoltorios en el lugar.

A partir de esos procedimientos, se realizaron análisis químicos sobre las sustancias secuestradas, que permitieron determinar que se trataba de cocaína. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó a la mujer y a su hijo el delito de comercialización de estupefacientes, contemplado en el artículo 5 de la Ley 23.737.

El lunes se realizó la audiencia en la que ambos fueron formalmente imputados y se debatieron las medidas de coerción. Finalmente, la madre recibió 90 días de prisión domiciliaria, mientras que su hijo quedó detenido durante el mismo plazo en el Servicio Penitenciario.

La medida dispuesta para la mujer tuvo en cuenta que tiene hijos menores de edad a su cargo y que en la vivienda también reside una persona de más de 95 años. Según explicó Noriega, la prisión domiciliaria fue solicitada por la propia defensa para que pudiera continuar al cuidado de su familia.

En tanto, el abogado confirmó que ya impugnó la prisión preventiva dispuesta para el joven, al considerar que resulta injusta. También señaló que ninguno de los dos imputados tenía antecedentes penales.

La acusación sostiene que la presunta actividad de venta se desarrollaba en el mismo domicilio de Concepción, donde convivían varias familias, aunque hasta el momento la imputación recayó exclusivamente sobre la madre y su hijo.