Magistratura inició las entrevistas a aspirantes por las vacantes en la Justicia

El Consejo de la Magistratura de San Juan reanudó este miércoles el proceso de selección orientado a definir al sustituto del difunto camarista Juan Luis Romero en la Cámara de Apelaciones de Paz. Durante la jornada inaugural se tomó testimonio al primer grupo de candidatos, en tanto que las audiencias restantes se completarán en los días venideros.

Las autoridades evaluadoras no fijaron una fecha concreta para la confección de la terna final que recibirá la Cámara de Diputados. No obstante, integrantes del cuerpo prevén que la nómina definitiva podría quedar establecida en el transcurso de agosto, luego de concluir el análisis integral de los expedientes.

La convocatoria inicial reunió a 71 profesionales del derecho. La lista comprende a los magistrados de Paz Roxana Espín (Rawson), Felipe Moya (Pocito), Daniel Galván (9 de Julio), Laura Asandri (Pocito), Ana Guerci (Rivadavia) y Andrés Troche (Calingasta).

Asimismo, buscan el puesto los jueces civiles Pablo Fariña y Luis Arancibia, el fiscal Cristian Gerarduzzi, la asesora de Menores Soledad Medina, el apoderado del partido Bloquista Alejandro Genest, Carlos Rueda y la exlegisladora Nélida Montserrat.

El trámite ingresó a la instancia de los diálogos presenciales tras superar la verificación de legajos, la recepción de impugnaciones y la ponderación de méritos académicos y profesionales. En forma simultánea, el organismo tiene pendiente culminar los reportajes de otro llamado que abarca tres puestos: una plaza adicional en la Cámara de Apelaciones de Paz, un juzgado de Familia y otro del fuero Civil, labor que se retomará cuando finalice la cobertura del puesto que ocupaba Romero.