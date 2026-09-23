El dirigente de AOMA Iván Malla respondió a los cuestionamientos de la UOM por la afiliación de trabajadores que prestan servicios en proyectos mineros y, al mismo tiempo, defendió la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la CGT Regional San Juan. En ambos casos, sostuvo que el movimiento sindical debe respetar los convenios que determinan qué actividades corresponden a cada gremio y priorizar la unidad frente a las diferencias internas.

En relación con el reclamo de la UOM sobre las condiciones de afiliación en Vicuña, Malla aseguró que existe un acuerdo nacional con la UOCRA que delimita las tareas de cada sindicato. “Hay un convenio que está firmado a nivel nacional con UOCRA, que determina cuáles son las tareas que corresponden a la construcción y cuáles son las tareas que corresponden a la gente que representa AOMA”, explicó en radio Amanecer.

El dirigente minero también respondió a los cuestionamientos por la participación de AOMA en las empresas contratistas del proyecto. “Si estamos en un proyecto minero, estamos haciendo minería, corresponde que sea por AOMA”, afirmó. Y agregó: “Como en este caso, la construcción tiene su etapa de construcción y nosotros no nos metemos para nada en lo que no nos corresponde”.

Malla sostuvo que el conflicto surge de una interpretación diferente sobre las actividades que se desarrollan dentro de un proyecto minero. “Creo que se han confundido las cosas o tal vez interpretan que la minería es parte de otra actividad”, señaló, antes de remarcar que “la actividad principal siempre es la actividad minera”.

El dirigente explicó además que un emprendimiento minero tiene múltiples áreas, entre ellas mantenimiento mecánico, metalúrgico y eléctrico, además de las tareas específicas de operación. En ese esquema, sostuvo que la actividad principal de la empresa define el ámbito gremial correspondiente.

En Vicuña, Malla señaló que AOMA ya cuenta con un convenio salarial particular y que comenzó a trabajarlo con el proyecto antes del acuerdo alcanzado recientemente por la UOCRA. “Nosotros ya tenemos un convenio, particularmente en lo que es salarial, ya lo venimos trabajando hace tiempo en el proyecto”, afirmó.

La otra definición de Malla estuvo vinculada a la interna de la CGT de San Juan. El dirigente respaldó nuevamente a Eduardo Cabello y defendió el proceso de unidad que terminó con la nueva conducción de la central obrera.

“Nosotros, no desde ahora, venimos apoyando hace mucho tiempo la gestión del compañero Cabello”, sostuvo. Según Malla, San Juan logró mantener una unidad que no se consiguió en otras provincias y planteó que los trabajadores necesitan “dirigentes que estén a la altura y principalmente que estén unidos”.

En ese punto, apuntó contra los sectores que cuestionaron públicamente a la conducción de la central. “Yo creo que algunos sectores han confundido al enemigo”, afirmó. Y planteó que el conflicto principal está afuera de la CGT: “El enemigo no era la conducción actual de la CGT, sino la política de un Gobierno nacional que está atacando claramente a los intereses de los trabajadores”.

Malla también cuestionó que las diferencias internas se hayan trasladado a los medios. “Me parece que las cosas se hablan dentro de la casa”, sostuvo, y agregó: “No andar gozándonos a través de los medios, diciendo que no hay oportunidades, que no hay posibilidades”.

El dirigente de AOMA aseguró que participó en distintos plenarios y que encontró “la puerta abierta” para los distintos sindicatos. “La CGT, nadie es dueño de la CGT, es de los trabajadores”, remarcó.

Sobre la presencia de gremios vinculados a la actividad minera en la nueva conducción, Malla la relacionó con las expectativas que existen sobre el sector en San Juan. Sin embargo, sostuvo que “los cargos son casuales” y que el objetivo central debe ser “mantener unida la organización de los trabajadores”.

En ese contexto, cerró con un pedido para el movimiento obrero: “Tiene que primar la cordura y la unidad sobre todas las cosas”.