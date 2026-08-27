Rogelio Mallea dejó una definición que funciona como una advertencia directa hacia los diputados que llegaron a la Legislatura de San Juan por el Partido Justicialista y luego adoptaron posiciones diferentes a las sostenidas por la estructura partidaria. El presidente de la Junta del PJ de Concepción sostuvo que la pertenencia al peronismo implica límites políticos y responsabilidad con el espacio que permitió el acceso a una representación institucional. “En el justicialismo, cuando vos perteneces a él y tenés una banca, no sos librepensador”, afirmó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

La frase cobra relevancia en medio de las diferencias que se produjeron en la Legislatura, donde diputados vinculados al peronismo votaron en contra de la posición definida por el PJ. El mensaje alcanza a dirigentes como Eduardo Cabello, Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero, Omar Ortiz y otros legisladores que no acompañaron las posturas partidarias en determinadas votaciones.

Para Mallea, una banca obtenida dentro de una estructura política no significa que el legislador pueda actuar sin vínculo con el proyecto que representa. Planteó que el debate interno es necesario, pero que las diferencias deben resolverse dentro de los ámbitos partidarios.

“Tenés que estar sometido fundamentalmente al diálogo”, sostuvo, aunque reconoció que ese es uno de los déficits que atraviesa al justicialismo.

También dejó una crítica hacia quienes priorizan posiciones individuales. “Siempre hay algunos pícaros que se cortan por la canchita”, expresó, aunque evitó atribuir esa definición directamente a algún dirigente.

Mallea consideró que el PJ no puede construir la unidad tolerando cualquier conducta interna para evitar conflictos. “A veces hay sumas que restan”, afirmó, al sostener que quienes integran el justicialismo deben responder a determinada conducta y ética política.

La discusión sobre los legisladores aparece así en el centro de un debate mayor: cómo construir una alternativa electoral competitiva sin que la búsqueda de la unidad se transforme en una habilitación para que cada sector avance con posiciones propias.

Según Mallea, el peronismo sanjuanino todavía no alcanzó esa instancia. “El peronismo está unido, o mejor dicho, está junto. Bien, que no es lo mismo que estar unido. Vamos en vía de la unidad”, definió.

La aclaración se produce mientras distintos dirigentes comenzaron a recorrer la provincia de cara al próximo proceso electoral. Cristian Andino despliega actividad territorial en una línea identificada con el uñaquismo, mientras Facundo Perrone también comenzó a caminar la provincia desde el sector vinculado al giojismo.

Para Mallea, esas aspiraciones no representan necesariamente una ruptura. Consideró legítimo que los dirigentes busquen protagonismo, aunque remarcó que todos deberán confluir en un mismo proyecto político. “El que gana conduce y el que pierde acompaña”, afirmó al referirse a una eventual competencia interna.

“Cabello no alienta a la unidad en la CGT”

Mallea también trasladó su planteo al escenario sindical y cuestionó el clima que dejó la renovación de autoridades de la CGT San Juan, donde Eduardo Cabello fue ratificado al frente de la conducción.

Puso el foco en los gremios que intentaron presentar una lista alternativa y que finalmente no participaron de la definición. Desde su mirada, esa situación no contribuye a consolidar la unidad dentro del movimiento obrero.

“Cuando vos dejás afuera a alguien es que no estás uniendo”, afirmó. Mallea consideró que las diferencias sindicales deben resolverse a través del diálogo político. “La diversidad de ideas se resuelve de una sola manera, a través del diálogo, y si no existe ese diálogo, por supuesto, no va a haber unidad”, señaló.

También sostuvo que Cabello tendrá el desafío de demostrar si la nueva conducción puede recomponer los vínculos con los sectores que quedaron enfrentados al armado oficial.

Para Mallea, tanto la discusión sindical como la partidaria atraviesan un mismo desafío: construir unidad alrededor de un proyecto y reglas compartidas. Y en el caso del PJ, su mensaje fue claro: quienes llegaron a una banca bajo la bandera del peronismo pueden debatir y plantear diferencias, pero no actuar como libres pensadores al margen del partido.

Textuales

Rogelio Mallea / Presidente Junta de Concepción