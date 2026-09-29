El Gobierno argentino denunció a la empresa británica Thales UK Limited por realizar vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, sin autorización de las autoridades argentinas. La acusación fue comunicada este lunes en medio de una nueva escalada de tensión diplomática en torno a la soberanía del archipiélago.

Según informó la Oficina del Presidente, las operaciones fueron realizadas con una aeronave con matrícula del Reino Unido. Frente a esta situación, Javier Milei instruyó a los equipos del Gobierno a iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, además de avanzar con las gestiones diplomáticas.

La ruta entre Malvinas y Punta Arenas

La denuncia se conoció mientras en Punta Arenas se desarrolla un encuentro comercial con participación de empresarios vinculados a las islas. En ese contexto, el Gobierno argentino cuestionó las operaciones aéreas que conectan el archipiélago con la ciudad chilena.

TN informó que la aeronave utilizada pertenece a Thales UK Limited y que los vuelos fueron realizados sin autorización argentina. La compañía quedó así en el centro de una presentación que contempla tanto acciones administrativas como judiciales.

La decisión se suma a una serie de medidas que la administración de Milei viene adoptando durante septiembre en relación con la cuestión Malvinas.

También apuntan contra la explotación petrolera

En el mismo comunicado, el Gobierno informó que inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, vinculado con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Además, la Argentina intimó al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. Si Londres no cumple con el requerimiento, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que Argentina reclama sobre su plataforma continental.

El Ejecutivo también recordó que la Resolución 2065 de Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

De esta manera, la denuncia contra Thales UK Limited por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas se incorpora a una estrategia más amplia del Gobierno argentino que combina acciones administrativas, judiciales y diplomáticas en torno al reclamo de soberanía.