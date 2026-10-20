El Gobierno de Javier Milei minimizó el pedido de Estados Unidos de disolver el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, uno de los principales espacios internacionales donde la Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump generó interrogantes sobre el futuro del organismo, aunque desde la Casa Rosada descartaron que represente un obstáculo para la posición argentina.

El planteo estadounidense se realizó ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, encargada de abordar asuntos políticos especiales y de descolonización. Allí, una representante de Washington cuestionó la continuidad del comité y consideró que su funcionamiento perdió vigencia frente a los cambios registrados en el escenario internacional.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24, fue creado en 1961 y supervisa actualmente la situación de 17 territorios no autónomos, entre ellos las Islas Malvinas. Cada año, este espacio insta a la Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago.

Sin embargo, desde el entorno presidencial relativizaron la importancia de la iniciativa norteamericana. "La posición del comité no ha servido para recuperar las islas", manifestó una fuente cercana al Gobierno.

Los argumentos de Estados Unidos para eliminar el comité

La administración de Donald Trump sostiene que el organismo internacional ya cumplió su objetivo original, debido a que más de 80 antiguas colonias lograron incorporarse a las Naciones Unidas como Estados independientes.

Según la posición estadounidense, el comité continúa revisando anualmente los mismos documentos y resoluciones sin conseguir avances significativos. Además, cuestionó los recursos destinados a sus actividades, incluidos los viajes que realizan sus integrantes a distintos territorios.

El planteo se enmarca en la política de Washington de reducir gastos y reformar organismos internacionales, una postura que coincide con las críticas expresadas por Javier Milei sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas.

Durante su última intervención ante la Asamblea General, el presidente argentino también cuestionó la falta de resultados concretos en el reclamo por Malvinas y sostuvo que las resoluciones internacionales necesitan tener consecuencias efectivas.

Por el momento, el pedido estadounidense no implica la disolución del comité, ya que no se presentó ni se votó una resolución para concretar esa medida.

Malvinas: la disputa por la explotación petrolera

La discusión diplomática ocurre en medio de un nuevo enfrentamiento entre la Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino cuestiona las actividades desarrolladas de manera unilateral por empresas vinculadas con el proyecto y busca avanzar con medidas legales para impedir la explotación de recursos naturales en la zona disputada.

En ese contexto, el Ejecutivo solicitó la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y envió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía que contempla sanciones para compañías relacionadas con esas operaciones.

La propuesta despertó inquietudes en empresas estadounidenses por el posible alcance de las restricciones. En paralelo, durante el debate en Naciones Unidas, Washington defendió el uso de sanciones económicas y comerciales como herramientas legítimas de política exterior.

Desde la Casa Rosada señalaron que esa postura responde a otros conflictos internacionales y que no debe interpretarse como un respaldo directo a las medidas impulsadas por la Argentina.

Mientras tanto, la Cancillería continúa siguiendo las discusiones en la ONU. El reclamo argentino sobre Malvinas permanece vigente y la iniciativa estadounidense, hasta el momento, no modificó las resoluciones internacionales que llaman al diálogo entre Buenos Aires y Londres.