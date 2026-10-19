El Gobierno nacional autorizó una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo la figura de secreto militar, una decisión que permitirá mantener reservados los detalles del procedimiento. La medida fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La normativa establece que las operaciones contractuales vinculadas con las adquisiciones incluidas en un expediente del Ministerio de Defensa quedarán alcanzadas por esa clasificación. De esta manera, los organismos responsables estarán exceptuados de las disposiciones habituales sobre publicidad y difusión de las actuaciones.

El decreto no especifica qué tipo de equipamiento se comprará, cuál será el costo de la operación, qué empresa estará a cargo del suministro ni a qué fuerza militar estará destinado el material. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa será la encargada de instrumentar los procedimientos necesarios para concretar la adquisición.

Los argumentos del Gobierno

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la naturaleza y las características del material que se busca adquirir requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas. Según el texto oficial, su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

Para justificar la decisión, el Gobierno citó las leyes de Defensa Nacional y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, además del Decreto 9390/63, que contempla la clasificación de secreto militar para determinadas adquisiciones y operaciones vinculadas con la preparación y el empleo de las fuerzas.

La resolución no detalla públicamente el alcance material de la compra ni permite establecer qué capacidad operativa se busca reforzar con el nuevo equipamiento.

La decisión se conoce en medio de la disputa por Malvinas

La medida se anunció en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos naturales de la plataforma continental.

En los últimos días, el Gobierno argentino informó que inició un procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales frente a la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. El planteo busca proteger los derechos que Argentina reclama sobre esa zona.

Aunque la compra militar se conoce en ese escenario de tensión, el Decreto 1205/2026 no identifica el equipamiento ni establece una vinculación específica entre la adquisición y la disputa por las islas.