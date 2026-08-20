El dirigente orreguista de Chimbas y director de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Mañé, estimó que el antikirchnerismo reúne cerca del 60% del electorado del departamento y consideró que ese escenario debería traducirse en una estrategia de unidad para las elecciones de 2027. Su planteo apunta a evitar la dispersión de votos entre los distintos espacios opositores al peronismo.

Mañé sostuvo que, según su lectura de los últimos resultados electorales, el peronismo ronda el 40% de los votos en Chimbas, mientras que el espacio que integra se ubica en torno al 30-32% y La Libertad Avanza supera el 20%. Sobre esa base, consideró que la suma de los sectores por fuera del kirchnerismo podría alcanzar aproximadamente el 60%.

“Si vos podés unificar esa oposición, tenés muchas posibilidades de dejar en el pasado al kirchnerismo y consolidar este proyecto de cambio que tiene San Juan”, sostuvo en el Café de la Política de HUARPE TV. Para el dirigente, el desafío no pasa solamente por definir un candidato, sino por evitar que los distintos sectores lleguen divididos a 2027.

En ese armado mencionó a Andrés Chanampa, Ricardo Buteler, Mauricio Camacho y el espacio que representa. Sobre una eventual candidatura propia, aclaró que no está lanzado y dejó la definición en manos de la estrategia que establezca el gobernador Marcelo Orrego. “Si el día de mañana el gobernador me necesita como candidato, como alguna vez fui candidato, porque realmente el proyecto lo necesita, estaré ahí. Y si me dice que tenés que acompañar, acompañaré”, afirmó.

Mañé se mostró partidario de alcanzar una lista de consenso, aunque no descartó una interna cerrada como mecanismo para resolver diferencias dentro del mismo espacio. Su argumento es que las disputas partidarias no deberían trasladarse al electorado general ni generar un costo adicional para el Estado.

“Para mí, me gustaría que sea una sola, un solo armado, sin desgastes internos, sin luchas estériles, aprovechando la mayor cantidad del tiempo posible para estar en la calle con el vecino”, señaló. Al mismo tiempo, consideró válida una interna cerrada si existen varios candidatos, siempre que la definición quede circunscrita a los afiliados.

Crítica a la gestión de Rodríguez

Mañé también cuestionó a la intendenta Daniela Rodríguez por sus planteos sobre la falta de recursos municipales. El dirigente sostuvo que Chimbas recibe fondos importantes y apuntó contra el peso de la planta política y los contratos.

“Si vos tenés una planta política abultada y si vos tenés muchísimos contratados, de los cuales pocos son los que trabajan y muchos otros solamente son un aparato político, es difícil que te alcance el dinero”, afirmó.

También criticó la falta de un plan sostenido de pavimentación y repavimentación. Según su diagnóstico, mientras algunas rutas provinciales fueron mejoradas, persisten calles barriales deterioradas y sectores sin pavimento. Para Mañé, la principal debilidad de la gestión es la falta de planificación. “Chimbas crece más por su gente que por sus dirigentes”, resumió.

Gramajo y la estrategia del opositor

El dirigente también analizó la disputa entre Rodríguez y el exintendente Fabián Gramajo y abonó la hipótesis de que la confrontación pública podría tener una finalidad electoral y terminar en una convergencia antes de 2027.

“Yo creo que se le planta como el principal opositor para absorber las críticas”, sostuvo. Según su interpretación, Gramajo podría presentarse como opositor dentro del mismo espacio para evitar que otras fuerzas capitalicen el desgaste de la gestión municipal.

Mañé aclaró que se trata de una especulación personal y no de información sobre un acuerdo concreto, aunque consideró posible que ambos sectores terminen confluyendo cuando llegue el momento de definir candidaturas.

Por eso, remarcó que el espacio que acompaña a Orrego no debería basar su estrategia en la disputa entre Rodríguez y Gramajo. “Nosotros no vamos a explotar la grieta política que hay en otro espacio”, afirmó.

De cara a 2027, su planteo combina una lectura electoral —un antikirchnerismo cercano al 60%— con una estrategia política: evitar la dispersión, ordenar las candidaturas y concentrar la campaña en las demandas de los vecinos de Chimbas.

Textuales

Carlos Mañe / Dirigente orreguista de Chimbas