Las bajas temperaturas no solo obligan a sacar los abrigos del placard. También ponen a prueba la salud de la piel, especialmente la de las manos, una de las partes del cuerpo que permanece más expuesta al frío durante el invierno. La resequedad, las grietas, los padrastros y las uñas más frágiles son algunas de las consecuencias más frecuentes de esta época del año.

En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, nos visita Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga, quien explicó cómo incorporar hábitos sencillos para mantener la piel hidratada y proteger las uñas durante el invierno.

"Las manos son nuestro primer agente, lo que más externo tenemos y lo que más expuesto al frío está", explicó la especialista al comenzar la entrevista.

Por ese motivo, aunque el resto del cuerpo permanezca bien abrigado, las manos suelen ser las primeras en sufrir las consecuencias de las bajas temperaturas.

Hidratación: la principal aliada contra el frío

La especialista explicó que el frío disminuye la hidratación natural de la piel y favorece la aparición de cutículas resecas, pequeños pellejitos y grietas alrededor de las uñas. Para prevenir estas molestias recomendó incorporar el uso diario de cremas humectantes, especialmente aquellas que contienen vitamina A, urea o aceites naturales.

"A estas cremas se les puede añadir unas gotitas de aceite de almendras, el cual es muy bueno para nutrir e hidratar", señaló.

Otro tratamiento muy utilizado en los centros de estética es el baño de parafina, un procedimiento que aporta calor e hidratación profunda, especialmente indicado para quienes presentan una piel muy seca durante el invierno.

Sin embargo, la profesional aclaró que los cuidados no terminan en el gabinete. Una forma práctica de incorporar el hábito consiste en aplicar la crema por la noche.

"Si no te gusta usar crema durante el día, es muy bueno hacer aunque sea una aplicación antes de dormir", recomendó.

Durante las horas de descanso el producto actúa sin interrupciones y la piel aprovecha mejor sus componentes hidratantes.

Además, recordó que la hidratación también comienza desde el interior del organismo. Aunque durante el invierno disminuya la sensación de sed, es importante mantener una ingesta de aproximadamente dos litros de agua diarios.

Uñas fuertes y manos protegidas

El frío también modifica el comportamiento de las uñas. Según explicó Daniela Gil, las bajas temperaturas aumentan su rigidez y eso favorece que puedan quebrarse con mayor facilidad. Por ese motivo aconsejó mantenerlas algo más cortas y con formas redondeadas, sin resignar la estética.

Respecto de las cutículas, aclaró que no siempre deben eliminarse por completo.

"El corte tiene que ser de la piel que sobra, no necesariamente cortar por cortar", explicó.

Esa pequeña capa constituye una barrera natural que protege el nacimiento de la uña frente a microorganismos y agresiones externas.

Otro de los errores frecuentes ocurre durante la manicura casera. El uso excesivo del alicate, cortar la uña demasiado al ras o retirar toda la cutícula puede favorecer lesiones, sensibilidad e incluso la aparición de los conocidos padrastros.

Para quienes realizan tareas domésticas o trabajan con productos de limpieza, la recomendación fue utilizar siempre guantes protectores, ya sean de goma, nitrilo o látex. De esa manera se evita el contacto permanente con detergentes, lavandina y otros químicos que deterioran la piel y favorecen irritaciones.

Como conclusión, la especialista destacó que pequeños hábitos cotidianos hacen una gran diferencia: hidratar la piel todos los días, nutrir las cutículas, proteger las manos del frío y de los productos químicos, mantener una buena hidratación y dedicar unos minutos al cuidado personal permiten atravesar el invierno con manos saludables, suaves y uñas más resistentes.