Manuel Adorni continuará su proceso de alejamiento del Gobierno nacional y en los próximos días formalizará su renuncia como director de YPF en representación del Estado, según confirmaron fuentes oficiales. Con esta decisión, el ex jefe de Gabinete cerrará completamente su participación en la administración pública, luego de haber presentado su salida del Poder Ejecutivo.

La dimisión al directorio de la petrolera estatal se enmarca en una decisión personal del exfuncionario, quien busca alejarse de la actividad pública tras los meses de fuerte exposición política que acompañaron su paso por la Jefatura de Gabinete. De acuerdo con lo informado, la intención es desvincularse de todos los cargos que aún mantenía dentro del Estado.

Adorni había sido designado como representante del Estado en el directorio de YPF, ocupando un lugar clave dentro de la estructura societaria de la compañía. Su salida obligará al Gobierno a definir un nuevo nombre para ocupar esa silla, en el marco de la reorganización del equipo que acompaña al presidente Javier Milei.

En paralelo, la Casa Rosada avanza en la reconfiguración del gabinete tras la renuncia del ex funcionario a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que abrió una nueva etapa de cambios internos en la estructura del Poder Ejecutivo. La salida de YPF aparece como el paso final de ese proceso de retiro de la función pública.

Por el momento, no se informó quién será su reemplazante en el directorio de la petrolera estatal. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la definición se tomará una vez que se formalice la renuncia y el Gobierno reorganice las áreas clave del Ejecutivo vinculadas a la gestión económica y energética.