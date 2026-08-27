"Cada aliado con su paquetito, esto es un recibo": la dura denuncia de Marcela Pagano sobre la trastienda de la reforma del Banco Central de la República Argentina. Así lo definió la diputada nacional y ex-libertaria (integra un monobloque) sobre los acuerdos políticos de diputados representantes de provincias con mandatos de sus respectivos gobernadores alineados al gobierno de Milei.

La votación en la Cámara de Diputados que otorgó media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) desató un terremoto político interno, marcado con dureza por los cuestionamientos de la diputada Marcela Pagano. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X y declaraciones en el recinto, la legisladora expuso lo que calificó como una moneda de cambio y un "recibo" de contraprestaciones políticas para garantizar el quórum y los votos necesarios en favor del oficialismo.

Según detalló Pagano, el temario de la sesión especial se estructuró a medida de los gobernadores y bloques provinciales a cambio de asegurar las manos levantadas. Entre los ejemplos citados, la diputada enumeró concesiones como tres beneficios para Tucumán (Capital Nacional del Ecoturismo, San Miguel como capital simbólica cada 9 de julio y la reorganización de la Cámara Federal) con el aval del bloque de Osvaldo Jaldo (Independencia); títulos y reconocimientos para San Juan para que sea declarada "Capital Nacional de la Educación" (con el bloque Producción y Trabajo de Marcelo Orrego) y Santa Cruz (con el bloque del gobernador Claudio Vidal); rebajas impositivas en Misiones para la fécula de mandioca (impulsada por Carlos Herrera Ahuad); y nombramientos singulares como el de Cerrillos en Salta como "Capital Nacional del Cerdo Negro", Caá Catí en Corrientes como capital de la producción bubalina, el Camino de Brochero en Córdoba, Chivilcoy como "Capital Nacional del Coleccionismo" y una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata para la provincia de Buenos Aires, además de la Capital Nacional del Teatro en CABA.

"Cada aliado con su paquetito. Eso no es un temario. Es un recibo", sentenció, ironizando además con que a Neuquén "la cagaron" porque firmó el pedido de sesión y no obtuvo ninguna Capital Nacional en la lista.

Apuntando al núcleo de la sesión, Pagano denunció que todo ese entramado sirvió de "canje" para conseguir el quórum necesario para tratar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Al respecto, cuestionó que el dictamen se defendió en el recinto con la participación de economistas y tuiteros como Boggiano y Castiñeira explicando la ley ante la ausencia de funcionarios exponiendo la cara, lo que generó incomodidad y pedidos de disculpas del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, ante aliados ofendidos.

Sobre los puntos centrales de la normativa aprobada, la diputada advirtió que la reforma prohíbe toda asistencia financiera del Central al Tesoro, a las provincias y a los municipios —tanto directa como indirecta—, al tiempo que elimina los conceptos de "empleo" y "desarrollo con equidad social" de los objetivos rectores de la entidad, dejando como única meta la preservación del valor de la moneda.

"Entonces el canje es este: al gobernador le dan una Capital Nacional del Cerdo Negro. A cambio, sus diputados votan que el Central no pueda asistir a su provincia ni por la ventana y que el empleo deje de ser un objetivo. Otra avivada para hambrearte", sintetizó.

Finalmente, Pagano arremetió contra lo que denominó la "Inocencia Fiscal II", al señalar que al proyecto debieron incorporarle una cláusula para dejar exentos a determinados funcionarios —vinculándola con la adhesión al régimen de exteriorización con dólares no declarados por parte del exjefe de Gabinete y su entorno—, calificando a la ley como una respuesta gubernamental a sus propias denuncias públicas. "Hace una semana dije: no pagan asfalto, pagan manos levantadas. Ahora ni asfalto: pagan con resoluciones pedorras... Todo devaluado, bien berreta. Cambia la moneda, no el método. El que la pone siempre sos vos: con el Banco Central, con Ganancias y con una ruta que nunca se termina", concluyó.

Los "acuerdos" por provincias

En conclusión, sobre estos acuerdos provinciales, Pagano sentenció que cada aliado se llevó su "paquetito", resumiendo que el temario legislativo no era tal, sino un "recibo" a cambio de que sus diputados votaran a favor de la reforma del Banco Central.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y otorgó media sanción a la ley que reforma el texto normativo del Banco Central. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y respaldado por los bloques aliados obtuvo el siguiente resultado general: 144 afirmativos, 102 negativos, 9 abstenciones.

La iniciativa logró avanzar gracias al apoyo de los bloques de La Libertad Avanza junto con sectores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el MID y diversas terminales provinciales, mientras que el rechazo estuvo encabezado por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. El expediente fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.





