La protesta convocada este jueves frente al Congreso de la Nación contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El saldo oficial fue de 12 personas detenidas y cuatro policías heridos, en medio de un importante operativo desplegado mientras el Senado debatía la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización reunió a organizaciones sociales, gremios, movimientos políticos y sindicatos que rechazaron distintos aspectos del proyecto, pese a que el oficialismo retiró previamente el capítulo que modificaba el régimen de venta de tierras a extranjeros para facilitar el tratamiento legislativo.

Los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre el vallado instalado alrededor del Congreso. Según la información oficial, se arrojaron piedras y otros objetos contra los efectivos, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases y camiones hidrantes para dispersar la protesta.

El Ministerio de Seguridad había desplegado un operativo con unos 820 efectivos para resguardar la zona durante la sesión en el Senado. Las columnas de manifestantes permanecieron durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento mientras continuaba el debate legislativo.

El Senado debatía la ley mientras continuaban los disturbios

Los incidentes ocurrieron en paralelo a la sesión maratónica en la Cámara alta, donde el oficialismo buscaba avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Horas antes del debate, el Gobierno decidió retirar del proyecto el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para reunir los apoyos necesarios y destrabar la discusión.

Pese a esa modificación, la movilización se realizó igualmente y derivó en una jornada de fuerte tensión en las inmediaciones del Congreso, con cortes de tránsito, un amplio despliegue policial y enfrentamientos que se extendieron durante varias horas.