El Gobierno nacional presentó una denuncia penal por los incidentes y destrozos registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. La presentación judicial apunta a identificar a los involucrados en los enfrentamientos y determinar sus responsabilidades por los daños al espacio público y las agresiones contra efectivos de seguridad.

La denuncia, impulsada por el Ministerio de Seguridad, contempla posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. El escrito sostiene que algunos participantes habrían actuado con el rostro cubierto y utilizado objetos contundentes contra las fuerzas federales desplegadas en la zona.

Además, la presentación plantea que los disturbios podrían haber tenido como finalidad obstaculizar el desarrollo de la actividad legislativa prevista para esa jornada, mientras el Congreso se encontraba en sesión.

La cartera nacional trabaja en la recopilación de fotografías y videos para individualizar a quienes participaron de los hechos y aportar pruebas a la investigación judicial.

Hubo 25 detenidos y ocho efectivos heridos

Los incidentes dejaron un saldo de al menos 25 personas detenidas y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados. Entre los efectivos heridos, cuatro pertenecían a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.

Entre los procedimientos policiales se registró la detención de un adolescente de 14 años, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Según la presentación oficial, los enfrentamientos se produjeron en distintos momentos de la jornada y algunos grupos se habrían separado de la columna principal de manifestantes antes de protagonizar los disturbios.

Los daños fueron estimados en $90.000.000

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calculó de manera preliminar que los destrozos ocasionados durante los incidentes alcanzaron los $90 millones.

Los daños afectaron distintos sectores de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores, entre ellos veredas, canteros, mobiliario urbano y superficies verdes. La estimación corresponde a los costos previstos para reparar los espacios afectados.

La denuncia busca avanzar en la identificación de los responsables y establecer si existen elementos suficientes para sostener las imputaciones ante la Justicia.

La movilización universitaria había sido convocada en defensa de la educación pública y para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los incidentes se produjeron en las inmediaciones del Congreso, en una jornada atravesada por el reclamo educativo y los enfrentamientos posteriores.