La comunidad universitaria de San Juan volvió a movilizarse este jueves 15 de octubre en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta nacional contra el Gobierno de Javier Milei. Docentes, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) salieron a las calles para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar la pérdida de recursos destinados a la educación pública.

La concentración se realizó en la Plaza 25 de Mayo, donde comenzaron a reunirse los manifestantes durante la tarde. Desde allí, la movilización avanzó por avenida Ignacio de la Roza hasta calle Alem, para luego continuar por avenida Libertador General San Martín, Aberastain y Mitre, con destino al Rectorado de la UNSJ.

La convocatoria contó con el respaldo de los gremios universitarios Adicus y SiDUNSJ, que se sumaron a la protesta federal para reclamar mayores garantías presupuestarias y una recomposición salarial frente al impacto de la inflación.

El reclamo de la UNSJ por el financiamiento universitario

Antes del inicio de la movilización, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, cuestionó la política presupuestaria de la administración nacional y destacó la importancia de mantener el reclamo en las calles.

"Esta marcha es muy importante porque es una forma de demostrarle al Gobierno nacional el recorte que han realizado en estos tres años de desfinanciamiento", expresó.

Además, el rector hizo referencia a una resolución judicial que intimó al Ejecutivo nacional a cumplir con la legislación vigente. Según explicó, el fallo contempla un desfasaje inflacionario del 323% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, que no habría sido compensado por los incrementos salariales otorgados a los trabajadores universitarios.

La jornada tiene previsto finalizar frente al Rectorado de la UNSJ, donde representantes del sector educativo realizarán un acto con discursos para reiterar el pedido de cumplimiento de la ley.

La manifestación sanjuanina forma parte de una serie de protestas simultáneas en diferentes provincias del país, en medio de la disputa entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.