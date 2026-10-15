Estudiantes de La Plata recibió un duro revés en la previa de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó la inscripción de Marcos Rojo y el defensor no podrá jugar el encuentro de ida, previsto para este jueves a las 21.30 en el estadio UNO.

El club platense confirmó la decisión mediante un comunicado oficial, en el que expresó su disconformidad con la resolución y aseguró que el registro del futbolista se había realizado de acuerdo con la normativa vigente.

Ante esta situación, la institución anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar para intentar revertir la medida.

El reclamo de Estudiantes ante la Conmebol

En el comunicado, Estudiantes cuestionó el criterio aplicado por el organismo sudamericano y señaló que, en otros casos recientes, se habían autorizado inscripciones de jugadores cuyas solicitudes, según el club, se encontraban en condiciones similares.

“En este caso Conmebol debió haber aplicado idéntico criterio”, sostuvo la institución, que considera que el pedido de habilitación de Rojo cumplía con los requisitos correspondientes.

El reclamo ante el TAS buscará que el tribunal deportivo intervenga y permita modificar la decisión. Sin embargo, el defensor quedó fuera del partido de ida ante el conjunto brasileño mientras se mantiene la resolución de la Conmebol.

Por qué Rojo había llegado a Estudiantes

El defensor regresó al club en el que se formó como futbolista después de su salida de Racing. Su incorporación se concretó tras una gestión para obtener la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que permitió su inscripción en el ámbito local.

No obstante, esa habilitación no garantizó su participación en la Copa Libertadores, ya que la competencia continental está sujeta a las disposiciones de la Conmebol y a las normas internacionales de transferencia.

La llegada de Rojo tenía como objetivo reforzar la defensa de Estudiantes para la instancia decisiva del torneo. Su ausencia obliga al entrenador Alexander Medina a modificar los planes para el cruce frente a Flamengo.