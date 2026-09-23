La dirigente opositora venezolana María Corina Machado denunció que intentó regresar a Venezuela tres veces durante la última semana, pero ninguno de los viajes pudo concretarse. Su equipo informó que los intentos fueron por vía marítima y aérea y que la dirigente permanece en Panamá. Con estos episodios, ya serían al menos siete las ocasiones en las que buscó regresar al país desde que salió en diciembre de 2025.

Tres intentos en pocos días

Según el equipo de Machado, el primer intento reciente fue por vía marítima desde Panamá. La embarcación tenía previsto trasladarla hacia Venezuela y su pasaporte había sido sellado, pero el viaje terminó cancelándose por supuestos problemas mecánicos.

Luego, Machado intentó continuar el regreso por vía aérea. Uno de los planes contemplaba viajar hacia Aruba para continuar posteriormente el trayecto hacia Venezuela. Más tarde, también figuró en el manifiesto de un vuelo desde Ciudad de Panamá hacia Curazao. Ninguna de las alternativas logró concretarse.

Su equipo sostuvo que, durante las últimas horas, se le impidió salir de Panamá y afirmó que los nuevos episodios elevan a siete los intentos frustrados de regreso. La dirigente había denunciado anteriormente dificultades para retornar después del doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio.

El contexto político

Machado abandonó Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz, después de haber permanecido cerca de un año en la clandestinidad. Desde entonces, se instaló temporalmente en Panamá y realizó distintos intentos para regresar.

El nuevo episodio ocurrió mientras la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraba en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí mantuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, en un encuentro que se produjo en medio de las negociaciones sobre la transición política venezolana.

Machado no participa de esas conversaciones entre sectores de la oposición y el gobierno interino, aunque manifestó que no buscará impedirlas y que espera resultados concretos. Entre los temas de discusión se encuentran la transición política, las próximas elecciones y las condiciones para el desarrollo de la actividad política en Venezuela.

Qué dijo Estados Unidos

La situación también reavivó las versiones sobre el papel de Washington en el regreso de Machado. Según TN, funcionarios de la administración Trump habían expresado reparos en anteriores oportunidades ante un eventual retorno, aunque desde el Gobierno estadounidense negaron que exista una prohibición formal.

El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, había declarado ante el Congreso el 15 de julio que Machado es ciudadana venezolana y tiene derecho a regresar. También se han registrado declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses en el mismo sentido.

Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática reclamó que se respete el derecho de Machado a regresar y expresó su solidaridad con la dirigente opositora.