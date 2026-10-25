La dirigente opositora venezolana María Corina Machado regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre, después de permanecer casi diez meses fuera del país. La propia dirigente anunció su vuelta con un breve mensaje en sus redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Su retorno se produce en medio de un escenario político atravesado por las negociaciones sobre la transición institucional y las expectativas de una convocatoria a elecciones libres, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026.

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz por su trayectoria en defensa de los derechos democráticos. Durante los meses siguientes permaneció en el exterior mientras buscaba regresar para participar de manera directa en el proceso político de su país.

Los intentos de regresar y el mensaje de Machado

De acuerdo con las denuncias de su equipo, la dirigente había intentado volver en varias oportunidades, pero distintos obstáculos frustraron al menos siete intentos por vía aérea y marítima.

Finalmente, este domingo confirmó que se encontraba nuevamente en territorio venezolano. Su entorno difundió imágenes de su llegada a una iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, donde fue recibida por seguidores.

El regreso marca un nuevo capítulo para la referente opositora, que busca recuperar protagonismo dentro de Venezuela y fortalecer una alternativa política al chavismo. Sin embargo, su vuelta no implica por sí sola que exista una fecha definida para nuevas elecciones ni que estén resueltas las negociaciones sobre el futuro institucional del país.

El respaldo de Edmundo González

Uno de los primeros dirigentes en celebrar la noticia fue Edmundo González Urrutia, quien recibió el respaldo de Machado en las elecciones presidenciales de julio de 2024, luego de que ella fuera inhabilitada para competir.

“Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, expresó González en sus redes sociales. También anticipó que espera reunirse con ella próximamente.

González permanece fuera de Venezuela, mientras que Machado busca retomar la actividad política dentro del país y organizar a sus seguidores de cara a una eventual etapa electoral.

Una nueva etapa en la oposición venezolana

El retorno se produce en un momento de tensiones dentro de la oposición y de negociaciones entre otros sectores políticos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, quien ocupaba la vicepresidencia durante el mandato de Maduro.

La administración de Donald Trump ha mantenido contactos con sectores del actual gobierno venezolano, una situación que generó diferencias con Machado, quien reclama elecciones libres y condiciones para una transición democrática.

Con su regreso, la dirigente intenta trasladar al escenario interno el respaldo internacional que obtuvo durante su permanencia en el exterior. Su principal desafío será recuperar influencia en las decisiones políticas y lograr que las negociaciones definan condiciones para que los venezolanos puedan elegir a sus autoridades.