El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, confirmó que esta semana presentará formalmente ante la Cámara de Diputados de San Juan y en Casa de Gobierno un planteo para exigir el respeto de los límites interprovinciales históricamente establecidos, en respuesta a las recientes acciones impulsadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que buscan reabrir la discusión sobre territorios que, según las autoridades sanjuaninas, pertenecen legítimamente a la provincia.

La decisión del jefe comunal surge en medio de la creciente polémica generada por las manifestaciones de Quintela respecto a los límites entre ambas jurisdicciones. Riveros sostuvo que existen instrumentos legales e históricos que respaldan la posición sanjuanina y advirtió que ningún interés político circunstancial puede poner en duda lo que ya se encuentra definido por la normativa vigente.

“Como vallista, expreso mi más enérgico repudio a las acciones impulsadas por el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, tendientes a desconocer los límites históricos, legales y legítimamente establecidos de la Provincia de San Juan”, afirmó el intendente.

El planteo que elevará a las autoridades provinciales busca reafirmar la defensa institucional del territorio sanjuanino y solicitar que se adopten las medidas necesarias para preservar los derechos históricos de la provincia. Según indicó, la intención es que exista una posición clara y contundente frente a cualquier intento de modificar o cuestionar los límites ya reconocidos legalmente.

Defensa del territorio vallisto

Riveros remarcó que Valle Fértil representa mucho más que una delimitación geográfica. Señaló que se trata de una comunidad con una identidad construida a lo largo de generaciones y donde se encuentran recursos naturales, patrimonio cultural y uno de los principales atractivos turísticos y científicos del país: el Parque Provincial Ischigualasto.

“Valle Fértil es la tierra donde nacieron nuestros padres y abuelos, donde construimos nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestro futuro”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la defensa de los límites provinciales implica también resguardar el patrimonio histórico, cultural y económico de la región, además de proteger los recursos estratégicos que forman parte del departamento.

Un llamado a la unidad

El intendente convocó a los habitantes de Valle Fértil a mantenerse unidos y a expresar su postura de manera respetuosa, pero firme. Consideró que la defensa del territorio debe sustentarse en el conocimiento de la historia y en el marco jurídico vigente, evitando caer en agravios o enfrentamientos.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y transmitir a las nuevas generaciones el valor de preservar la identidad vallista y los derechos territoriales conquistados a lo largo de la historia.

Reclamo institucional

La presentación que realizará esta semana buscará dejar sentado el rechazo formal del departamento a cualquier intento de desconocer los límites provinciales. Riveros insistió en que las leyes que fijan las fronteras entre San Juan y La Rioja deben ser respetadas y que los conflictos territoriales no pueden quedar sujetos a coyunturas políticas.

“Las leyes se cumplen. La historia se respeta. Los atropellos se repudian”, enfatizó.

Con ese mensaje, el jefe comunal ratificó que Valle Fértil acompañará todas las acciones institucionales necesarias para defender el territorio provincial y reafirmó que el departamento se encuentra unido en la protección de su patrimonio, sus recursos y su futuro.