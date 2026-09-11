Martín confirmó que el lunes tratarán en Diputados la baja de imputabilidad

Fabián Martín, vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, confirmó que el lunes 14 de septiembre, a las 10, se realizará una sesión especial para tratar la adecuación provincial a la normativa nacional sobre la baja de imputabilidad. El anuncio fue realizado tras el acto por el Día del Maestro en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

“Es una sesión muy importante para adecuar la ley nacional, que establece un sistema distinto al que tenemos actualmente en la provincia”, explicó Martín a DIARIO HUARPE al ser consultado sobre el tratamiento legislativo.

Según detalló, la discusión estará vinculada con la adaptación del esquema provincial al nuevo régimen. “Actualmente tenemos un sistema inquisitivo, mientras que el nuevo régimen es acusatorio”, señaló.

Qué contempla el nuevo esquema

Martín indicó que la iniciativa apunta a los delitos leves, cuya pena máxima no supera los 6 años. En esos casos, explicó, los menores podrían acceder a mecanismos que permitan cumplir la respuesta judicial de una manera diferente. “Los menores que cometan delitos leves pueden acceder a institutos que permitan que cumplan su condena de otra manera”, sostuvo.

Entre las alternativas mencionadas aparece la suspensión del juicio. “Por lo general, se concede cuando el juicio ya está avanzado y próximo a la sentencia. En este caso, podría aplicarse desde el inicio del proceso”, detalló.

Reparación y carácter transitorio

Otro de los mecanismos señalados es la reparación integral. “Si un chico rompe un vidrio, por ejemplo, podría reparar económicamente esa rotura”, afirmó Martín.

El vicegobernador aclaró que la adecuación tendrá carácter transitorio. “Esta normativa, que consta de siete artículos, será transitoria hasta que entre en vigencia la ley penal juvenil definitiva”, precisó.

Una sesión exclusiva

La convocatoria para el lunes quedó fijada para las 10 y tendrá un único tema. Ante la posibilidad de sumar otros asuntos, Martín respondió: “Es una sesión especial exclusivamente para este tema”.

Por ahora, tampoco está confirmada una sesión ordinaria para el jueves siguiente. “En principio, creo que no, pero eso lo vamos a analizar”, concluyó.