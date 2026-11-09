El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, habló sobre el impacto de la visita del papa León XIV en la Argentina durante una rueda de prensa en el Congreso, en el marco de la cobertura especial que realiza GRUPO HUARPE con la enviada especial Ana Paula Zabala. El legislador expresó su expectativa de que la presencia del Pontífice contribuya a reducir la polarización y acercar a los distintos sectores políticos.

“Ojalá que esto sirva para acortar distancias y creo que lo está haciendo de manera muy buena”, manifestó Menem al referirse al mensaje que deja la visita papal. Sus declaraciones se dieron luego de la participación de representantes de distintos espacios políticos en las actividades vinculadas con la llegada del Papa.

El titular de la Cámara baja consideró que el encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre dirigentes que, aunque mantienen diferencias ideológicas y partidarias, comparten espacios de representación institucional.

Martín Menem defendió el diálogo entre los bloques políticos

Durante la rueda de prensa, Menem también se refirió al vínculo entre los distintos bloques que integran la Cámara de Diputados. En ese sentido, sostuvo que existe una instancia de diálogo permanente y destacó la importancia de que los representantes políticos puedan mantener canales de comunicación abiertos.

El presidente de Diputados señaló que la participación de los legisladores invitados al encuentro con León XIV refleja un gesto significativo de los distintos sectores políticos. Además, invitó a consultar a los jefes de bloque para conocer cómo funcionan esas instancias de intercambio dentro del Congreso.

“Hay un diálogo permanente”, aseguró, al defender la relación institucional entre los distintos espacios. Según planteó, las diferencias políticas no impiden que exista comunicación y trabajo conjunto en determinados ámbitos.

La visita del Papa y el llamado a reducir la polarización

Las declaraciones de Menem se sumaron a las repercusiones políticas que generó la presencia de León XIV en la Argentina. Durante sus actividades, el Pontífice transmitió mensajes vinculados con la fraternidad, la convivencia, la búsqueda de consensos y la necesidad de construir una sociedad más unida.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados interpretó que la visita puede contribuir a fortalecer el diálogo entre los dirigentes y a generar un acercamiento en medio de las diferencias.

Menem sostuvo que el paso del Papa por el Congreso fortalece las instancias de conversación que, según afirmó, ya existen entre los representantes políticos. De esta manera, vinculó el mensaje religioso de León XIV con la necesidad de sostener espacios de encuentro en la vida institucional argentina.