La Cámara de Diputados de San Juan avanza sobre dos proyectos considerados estratégicos para los próximos meses: la reforma electoral y la futura Ley de Proveedores Mineros. El vicegobernador Fabián Martín confirmó que ambas iniciativas registran avances concretos y que podrían tener definiciones en el corto plazo.

Respecto de la reforma electoral, Martín aseguró que el tratamiento continúa en comisión y que el objetivo es que la provincia conozca cuanto antes las reglas que regirán los comicios de 2027.

“Se está avanzando, se está estudiando y lo queremos sacar prontamente, en algunas semanas más, en un par de sesiones más en lo posible”, afirmó el titular de la Legislatura.

El vicegobernador remarcó que la intención es brindar previsibilidad tanto a los espacios políticos como a los electores. “Lo antes posible los sanjuaninos tienen que saber cuáles van a ser las reglas de juego. Es indudable que hay que conocerlas con la antelación suficiente para poder adecuarse”, sostuvo.

En esa línea, consideró que una aprobación temprana beneficiará a todos los actores involucrados en el proceso electoral. “Es mejor para todos los sectores, especialmente para los partidos políticos y para la gente en general, porque cuando llegue la fecha de las elecciones todos debemos conocer con anticipación cuáles son las reglas de juego”, agregó.

Pero la reforma electoral no es el único proyecto que concentra la atención del oficialismo. Martín también se refirió a la esperada Ley de Proveedores Mineros, una iniciativa que busca fortalecer la participación de empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la actividad extractiva.

Según explicó, el proyecto se encuentra en la etapa final previa a su ingreso formal a la Legislatura. “Me dijeron que estaba a pocos días de ingresar. El Ministerio de Producción y el Ministerio de Minería han estado trabajando con las distintas cámaras mineras”, señaló.

Para el vicegobernador, uno de los aspectos más importantes es que la propuesta llega con un importante nivel de consenso previo. “Eso es muy importante porque viene medianamente consensuada. Es un avance y un progreso importante, así que estamos esperando que el Ejecutivo la remita”, indicó.

Las definiciones de Martín se dieron en un contexto marcado por la reciente aprobación legislativa del financiamiento destinado a obras de infraestructura, una sesión que calificó como “histórica” por la magnitud del debate y la presencia de intendentes y del propio gobernador Marcelo Orrego.

El vicegobernador defendió la necesidad de avanzar con obras vinculadas a vivienda e infraestructura para anticiparse al impacto económico que generará el crecimiento de la actividad minera en la provincia. Según explicó, el objetivo es preparar a San Juan para un escenario de mayor demanda habitacional y de empleo.

Con la reforma electoral en pleno tratamiento y la Ley de Proveedores Mineros próxima a desembarcar en Diputados, la Legislatura se prepara para discutir dos iniciativas que podrían marcar buena parte de la agenda política y económica de San Juan durante el próximo año.