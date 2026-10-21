Maru Botana respondió a las críticas por la forma en que prueba los platos de MasterChef Celebrity y defendió su criterio como jurado. “Yo como muy poquito, como un pajarito”, dijo en una entrevista televisiva, al referirse a los comentarios y videos que circularon sobre sus degustaciones.

La cocinera también sostuvo que su trayectoria le permite evaluar las preparaciones aunque pruebe porciones pequeñas. “Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, afirmó en SQP, el programa de América TV.

Las críticas a sus degustaciones

Las objeciones que circularon en redes sociales apuntaron a que Botana toma porciones pequeñas, separa ingredientes o revisa los platos con los cubiertos antes de dar una devolución. Uno de los episodios que motivó comentarios ocurrió durante una prueba en la que Campi presentó empanadas de mondongo con salsa: usuarios señalaron que la jurado observó el relleno y probó la salsa, pero no se vio que mordiera la masa.

La discusión también tuvo repercusiones dentro de MasterChef Celebrity. Durante una emisión, Damián Betular probó los cupcakes de Elizabeth “La Negra” Vernaci, incluso la parte que no estaba lograda. Cuando Vernaci le pidió que no probara lo quemado, el pastelero respondió: “Hay que comer todo”. Luego agregó: “Para eso me pagan”. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una indirecta a Botana, cuestionada por la manera de degustar los platos.

Dolli Irigoyen, por su parte, puso “me gusta” en una publicación que criticaba una degustación de Botana. El gesto tomó repercusión luego de que Pochis, de Gossipeame, lo compartiera en sus redes.

A comienzos de octubre, Yanina Latorre también había hecho comentarios sobre las porciones que probaba Botana en el ciclo de streaming #ReactMasterchef. Mientras Julieta Nahir Calvo presentaba unas tortillas vegetarianas, Latorre dijo: “A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco”. Más tarde comparó la degustación de Botana con la de Germán Martitegui y afirmó: “Esto es comer, no lo que hace Maru”.

La respuesta por los mensajes a un participante infantil

En la misma entrevista, Botana se refirió a los mensajes hostiles que recibió Toto, un participante de 9 años de MasterChef Junior. El niño quedó expuesto a comentarios luego de una prueba por equipos con otra participante, Ámbar, en la que señaló que su compañera había preparado una hamburguesa cuestionada por el jurado.

“Me está ‘hateando’ y la verdad que me está afectando mucho”, dijo Toto en un video en el que pidió que cesaran los ataques. También pidió disculpas públicamente a Ámbar y expresó: “No me gusta que me hagan hate. Por favor, ¿pueden parar de hacerlo? Acá detrás hay una persona”.

Botana lamentó la situación: “La verdad que lo sentimos un montón. No estamos preparados para estas cosas”. Sobre el formato infantil, sostuvo que “la idea es que sea un juego y que todos lo tomemos como tal”. También lo diferenció de la competencia de famosos: dijo que MasterChef Junior es “mucho más relajado” y que “no hay malos”.