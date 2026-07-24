El Chalet Cantoni Casa Cultural volverá a convertirse este viernes en el punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesanal con la tercera edición de La Noche de las Fábricas. La propuesta reunirá a más de 15 cervecerías sanjuaninas en una jornada con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará de 18 a 00 en el espacio ubicado sobre avenida Libertador General San Martín 3339 Oeste, en Rivadavia. El evento combinará producción local, gastronomía, música e intervenciones artísticas en un espacio especialmente acondicionado para disfrutar durante la temporada invernal.

Uno de los principales atractivos serán las degustaciones dirigidas gratuitas, previstas para las 19:30 y las 21:30. La participación no requiere inscripción previa y los cupos se completarán por orden de llegada.

Además de la oferta cervecera, los asistentes podrán recorrer distintos puestos gastronómicos, disfrutar de un sector de juegos y presenciar diversas intervenciones artísticas pensadas para toda la familia.

La música también tendrá un lugar destacado durante la noche. La banda Somos Nosotros ofrecerá un show en vivo, mientras que el DJ Agus Sotelo animará la jornada con un repertorio de clásicos de los años 90, 2000 y otros éxitos.

Para garantizar la comodidad del público, la organización dispuso un sector al aire libre cubierto y climatizado, permitiendo disfrutar de todas las actividades independientemente de las bajas temperaturas.

La tercera edición de La Noche de las Fábricas busca seguir consolidándose como uno de los principales encuentros para promover la producción cervecera sanjuanina, impulsando el consumo local y ofreciendo una propuesta cultural y recreativa para vecinos y turistas durante las vacaciones de invierno.