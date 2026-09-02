Más de 2.000 personas participaron este martes de Rawson Nexo Minero, el primer Encuentro Municipal de Innovación, Formación y Desarrollo de Proveedores para la Minería. La actividad se realizó en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora y reunió, durante cuatro horas, a vecinos, trabajadores, estudiantes, empresas, proveedores, sindicatos, organizaciones e instituciones educativas.

El intendente Carlos Munisaga destacó ante DIARIO HUARPE la convocatoria que tuvo esta primera edición. “Fue muy exitoso. Hemos tenido en estas cuatro horas más de 2.000 inscriptos participando entre empresarios, vecinos, trabajadores, sindicatos, ONG y la universidad”, afirmó.

Según explicó, Nexo Minero fue pensado como el punto de partida de una red que permita vincular a quienes buscan empleo o capacitación con empresas, universidades, sindicatos y otros actores relacionados con la actividad. “Acá no tenemos yacimientos mineros, pero sí tenemos mucha gente y mucho talento para aprovechar la minería”, sostuvo Munisaga.

En este contexto, el jefe comunal aseguró que la intención es orientar a los rawsinos para que puedan adquirir los conocimientos y las herramientas que demandará el sector.

La capacitación y el empleo fueron ejes centrales de Nexo Minero. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Como parte de la jornada también se desarrolló un conversatorio sobre el crecimiento de la actividad minera y las oportunidades que podría generar en San Juan. Profesionales y referentes vinculados al sector expusieron ante los asistentes y explicaron las perspectivas del denominado “boom minero”, las demandas que tendrán los proyectos y la preparación necesaria para que trabajadores y proveedores locales puedan insertarse en la actividad.

Profesionales explicaron las oportunidades del crecimiento minero. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La propuesta apunta a acercar a los rawsinos a las oportunidades laborales, educativas y productivas que genera el crecimiento de la minería en San Juan. Desde el municipio buscan que trabajadores y empresas locales puedan incorporarse a la cadena de valor mediante la capacitación, la prestación de servicios y el desarrollo de proveedores.

La búsqueda de empleo, protagonista

La expectativa laboral pudo observarse en los diferentes stands. Santiago Páez, integrante de una asociación civil dedicada a la capacitación y reinserción laboral, contó que entre 200 y 300 personas se acercaron a su espacio durante el encuentro.

Jóvenes y adultos consultaron por cursos y ofertas de trabajo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

“Hay muchos chicos, jóvenes y mujeres que quieren ingresar al mundo de la minería”, señaló. La organización viene desarrollando instancias de formación y recientemente realizó una capacitación introductoria sobre maquinaria pesada, mientras proyecta continuar con propuestas más específicas.

Además, los interesados tuvieron la posibilidad de escanear un código QR y cargar su currículum en una base de datos, con el objetivo de ampliar sus posibilidades de inserción laboral.

Ingeniería de Minas, la más buscada

La formación académica también despertó un fuerte interés. La Universidad Nacional de San Juan estuvo presente con información sobre carreras, tecnicaturas y cursos relacionados con la actividad.

Cristian Jara, del Centro de Vinculación Universitaria, estimó que más de 100 personas habían consultado en el stand durante la jornada. Entre las carreras más buscadas se destacaron las ingenierías vinculadas al sector.

Exhibieron distintas maquinarias utilizadas en la actividad minera.(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Ingeniería de Minas fue la que concentró mayor atención. “Los planes de estudio que teníamos se han ido, no quedan más”, contó. También hubo consultas por Ingeniería Eléctrica, Mecánica, tecnicaturas y talleres de orientación vocacional.

La expectativa de los proveedores

Los proveedores locales también encontraron en el encuentro una oportunidad para mostrar sus productos y vincularse con potenciales clientes. Martín Rivero, de TU Indumentaria, explicó que recibieron consultas tanto de empresas como de particulares.

Rivero señaló que muchas personas se acercaron también con la expectativa de encontrar oportunidades laborales vinculadas con la minería. “Muchas personas pasaron por el stand para preguntar por trabajo y por capacitaciones”, resumió.

Desde el sector privado consideran que el crecimiento de la actividad abre oportunidades, pero también exige preparación. “Tenemos que estar como empresa a la altura de las empresas que proveemos para que podamos crecer todos”, afirmó.

Munisaga aseguró que Nexo Minero continuará después de esta primera experiencia. La intención es consolidar una red entre el municipio, empresas, trabajadores, instituciones educativas y sindicatos que facilite el acceso a información, formación y oportunidades.