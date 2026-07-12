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Más de 20.000 personas pasaron por la Fiesta del Carneo Español
POR REDACCIÓN
Más de 20.000 personas pasaron durante el fin de semana por la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, que tuvo como escenario al Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro. Durante dos jornadas, la celebración volvió a reunir a miles de familias alrededor de la gastronomía, la producción regional y las tradiciones vinculadas al carneo.
El movimiento comenzó desde temprano y se mantuvo durante ambas jornadas. Los ranchos típicos, el patio gastronómico, los puestos de artesanos y emprendedores y los espectáculos musicales concentraron buena parte de la actividad en un predio que recibió visitantes de distintos puntos de San Juan y también de otras provincias.
Uno de los momentos destacados fue la Cata Técnica de Productos Tradicionales, donde se evaluaron jamón, chorizo, salame, morcilla, panceta, bondiola, longaniza, butifarra y queso de cerdo.
La propuesta buscó reconocer la calidad de las elaboraciones y preservar recetas que forman parte de la identidad de la celebración. Los productores distinguidos en esta edición fueron Juan Pablo Artez, Marcela Carrizo y Cristian Tello.
La fiesta también tuvo una fuerte presencia artística, con músicos locales y provinciales sobre el escenario principal, mientras el público recorría los diferentes sectores del predio.
En la primera jornada, la ceremonia de apertura contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego. Durante su paso por la fiesta, el mandatario destacó la importancia de sostener este tipo de encuentros vinculados con la identidad provincial. “Debemos seguir trabajando unidos y promoviendo este tipo de ferias porque hablan de nuestra cultura, de nuestro presente y también de nuestro futuro”, expresó Orrego.
Por su parte, ya en el cierre del evento, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la convocatoria y aseguró que el encuentro representa “nuestra identidad, nuestras raíces y el enorme trabajo que realizan durante todo el año nuestros productores”.
Con más de 20.000 asistentes, la edición 2026 volvió a confirmar al Carneo Español como una de las celebraciones populares de mayor convocatoria de San Juan, con una propuesta donde la gastronomía y las costumbres tradicionales fueron nuevamente las protagonistas.