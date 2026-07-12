Más de 20.000 personas pasaron durante el fin de semana por la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, que tuvo como escenario al Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro. Durante dos jornadas, la celebración volvió a reunir a miles de familias alrededor de la gastronomía, la producción regional y las tradiciones vinculadas al carneo.

Las personas disfrutaron de shows artísticos. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

El movimiento comenzó desde temprano y se mantuvo durante ambas jornadas. Los ranchos típicos, el patio gastronómico, los puestos de artesanos y emprendedores y los espectáculos musicales concentraron buena parte de la actividad en un predio que recibió visitantes de distintos puntos de San Juan y también de otras provincias.

Bondiola, longaniza, chorizos, entre otros embutidos atraparon a los visitantes. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Uno de los momentos destacados fue la Cata Técnica de Productos Tradicionales, donde se evaluaron jamón, chorizo, salame, morcilla, panceta, bondiola, longaniza, butifarra y queso de cerdo.

Las familias disfrutaron de la gastronomía en Rawson. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La propuesta buscó reconocer la calidad de las elaboraciones y preservar recetas que forman parte de la identidad de la celebración. Los productores distinguidos en esta edición fueron Juan Pablo Artez, Marcela Carrizo y Cristian Tello.

Hugo filas para comercializar productos en Rawson.FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La fiesta también tuvo una fuerte presencia artística, con músicos locales y provinciales sobre el escenario principal, mientras el público recorría los diferentes sectores del predio.

Hubo stands llenos en el predio de Rawson. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

En la primera jornada, la ceremonia de apertura contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego. Durante su paso por la fiesta, el mandatario destacó la importancia de sostener este tipo de encuentros vinculados con la identidad provincial. “Debemos seguir trabajando unidos y promoviendo este tipo de ferias porque hablan de nuestra cultura, de nuestro presente y también de nuestro futuro”, expresó Orrego.

Los presentes disfrutaron del foklore tradicional. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Por su parte, ya en el cierre del evento, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la convocatoria y aseguró que el encuentro representa “nuestra identidad, nuestras raíces y el enorme trabajo que realizan durante todo el año nuestros productores”.

Emprendimientos hicieron degustaciones de productos a los visitantes. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Con más de 20.000 asistentes, la edición 2026 volvió a confirmar al Carneo Español como una de las celebraciones populares de mayor convocatoria de San Juan, con una propuesta donde la gastronomía y las costumbres tradicionales fueron nuevamente las protagonistas.