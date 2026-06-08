El programa provincial Aprender, Trabajar y Producir (ATP) sumó un nuevo y exitoso hito en el departamento Caucete, poniendo el foco en el crecimiento profesional de los vecinos. En la localidad de San Expedito, se llevó a cabo la jornada de cierre de dos importantes cursos donde más de 40 cauceteros se capacitaron con el firme objetivo de adquirir herramientas técnicas y laborales que les permitan transformar la economía de su comunidad.

El fruto del esfuerzo reflejado en el pueblo

La jornada de clausura se destacó por ser netamente práctica, permitiendo que el nutrido grupo de nuevos especialistas reflejara de manera directa todo lo aprendido durante los meses de intenso cursado.

Por el lado del taller de Gastronomía Regional, los alumnos deleitaron a todos los presentes preparando en vivo una variada oferta basada en las recetas tradicionales aprendidas en las clases, incluyendo la elaboración de panes, cremonas, criollitos, raspaditas y pizzas de masa madre.

En paralelo, el grupo de cauceteros que se formó en Electricidad Básica decidió volcar su aprendizaje en un beneficio inmediato para el departamento. Los estudiantes realizaron la instalación eléctrica completa en las habitaciones de la curia de la capilla de San Expedito y colocaron un ventilador en funcionamiento, dejando una mejora edilicia clave para el santuario local.

Una apuesta a seguir creciendo

El acto de cierre y entrega de certificados contó con la presencia de la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk, responsable de la ejecución del programa. Durante el encuentro, la funcionaria dialogó con los más de 40 cauceteros sobre el impacto directo de estas herramientas en la economía familiar.

Debido al entusiasmo y al gran compromiso demostrado por los egresados, desde la Dirección confirmaron que ya se evalúa la posibilidad de implementar niveles superiores de formación técnica en la zona. Esta iniciativa responde a un pedido formal de los propios asistentes, quienes manifestaron sus ganas de seguir especializándose tanto en el rubro gastronómico como en el eléctrico para continuar impulsando el desarrollo de Caucete.