El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de las obras de ampliación y renovación integral del CAPS Las Talas, ubicado en Caucete. La intervención fue ejecutada íntegramente con fondos provinciales y forma parte del plan de ampliación y remodelación de los centros de atención primaria de la provincia.

Con los trabajos realizados, el edificio pasó de tener una superficie de 146,39 m² a 197,29 m², con 50,90 m² nuevos. La obra permitirá fortalecer y acercar la atención primaria de salud a más de 400 personas que forman parte de la cobertura del centro.

Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas, además de autoridades sanitarias de la zona.

Nuevos espacios y prestaciones

El CAPS Las Talas pertenece a la Zona Sanitaria II y ahora cuenta con espacios renovados, funcionales y adaptados para mejorar la atención de los pacientes y las condiciones laborales del personal. Entre las prestaciones disponibles de lunes a viernes durante el turno mañana se encuentran Medicina Familiar, Nutrición, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia, Agentes Sanitarios y Odontología.

En el área odontológica se incorporó un nuevo sillón, mientras que el edificio quedó equipado con consultorios general, odontológico, de servicios sociales y ginecológico con sanitario. También cuenta con enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito, recepción, sala de espera, sanitarios públicos y adaptados, office y espacios para residuos patológicos.

El gobernador destacó durante la inauguración que el centro permite cuidar a más de 400 personas y sumar prestaciones como ginecología, odontología y trabajo social. Orrego sostuvo que la ampliación representa una intervención conjunta de distintas áreas del Estado para fortalecer la atención sanitaria.

El cuarto CAPS remodelado en Caucete

Con la inauguración del CAPS Las Talas, Caucete suma cuatro centros de salud totalmente remodelados y ampliados. A esta obra se agregan las realizadas anteriormente en Marayes, Bermejo y Pozo de los Algarrobos.

Además, continúan las obras de remodelación de los CAPS Pie de Palo, Vallecito y Virgen del Carmen. El plan provincial busca avanzar con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y acercar el acceso a la salud en distintos puntos de San Juan.