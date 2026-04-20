El 2026 comenzó con un desafío ambicioso para el Gobierno de San Juan: revertir la tendencia del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP) y atraer a las nuevas generaciones hacia la formación en oficios. A solo dos meses del inicio de las inscripciones, en febrero, las cifras confirman un cambio de paradigma rotundo: ya se registra un 40% más de jóvenes que en todo el 2025.

Luciana Cuk, directora de Formación y Empleo del Ministerio de Producción, confirmó a DIARIO HUARPE que hasta abril se registraron 4.000 inscriptos, de los cuales el 70% son jóvenes. Esto equivale a 2.800 sanjuaninos, frente a los 2.000 que participaron en todo el ciclo 2025, cuando la franja juvenil representaba apenas el 20% de un total de 10.000 alumnos.

Estos datos marcan una diferencia con el panorama de 2025, cuando la participación juvenil era baja y más del 80% de los inscriptos tenía entre 35 y 40 años, según detalló Cuk. Frente a ese escenario, para este año se definió un cambio de enfoque orientado a convocar a jóvenes de entre 18 y 25 años a formarse en los distintos oficios del ATP.

Operativos territoriales, las clave del aumento

El crecimiento registrado no es casual. Según explicó Cuk, la dirección implementó operativos específicos para incentivar la participación juvenil. “Realizamos operativos territoriales del ATP Joven. Arrancamos en febrero y estuvimos recorriendo clubes y escuelas técnicas para motivar a chicos mayores de 17 años. Se han interesado mucho por la propuesta minera y otros rubros del programa. Este año el espacio está pensado directamente para ellos: abrimos capacitaciones, los convocamos y les damos la posibilidad inmediata de inscribirse”, detalló.

La respuesta fue inmediata. La oferta actual, que supera las 100 capacitaciones, registró una alta demanda en cada convocatoria. “El mes pasado abrimos una convocatoria para 2.500 personas y se completaron los cupos; luego lanzamos programación y digitalización y también se llenó. Buscamos que las personas se inserten en el sector privado y fortalecer la cultura del trabajo. Además, en Sarmiento realizamos una actividad donde participaron más de 300 jóvenes interesados”, puntualizó Cuk.

Con este enfoque, el programa apunta a ampliar la participación y mejorar la inserción laboral. “Al convocarlos directamente hay otro entusiasmo y el programa tiene más llegada al territorio”, concluyó la directora.

Dato

El programa cuenta con más de 100 capacitaciones. Podés ingresar al link de inscripción haciendo clik en aprendertrabajarproducir.sanjuan.gob.ar/.