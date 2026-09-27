Sergio Massa volvió a enviar un mensaje hacia el interior del peronismo y pidió ampliar la unidad del espacio con una mirada federal. El líder del Frente Renovador sostuvo que el interior debe tener mayor peso en la construcción de propuestas y convocó a “abrir los brazos” de cara al escenario político de 2027.

El planteo se produjo en el marco de dos actividades partidarias desarrolladas en Resistencia, Chaco, y Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. En ambos encuentros, dirigentes del Frente Renovador debatieron propuestas económicas, productivas y sociales, además de la estrategia política para el próximo año electoral.

“Es muy importante que tengamos la capacidad de pensar a la Argentina de manera federal, que el interior se haga valer”, expresó Massa al cerrar la jornada. Luego completó su mensaje con una convocatoria directa: “Abramos los brazos, trabajemos por la unidad del peronismo, pero sobre todas las cosas por la unidad de todos los argentinos”.

En Resistencia participaron dirigentes de Chaco, Corrientes y Misiones, quienes trabajaron en distintas comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo del Nordeste argentino. Entre los ejes analizados aparecieron la infraestructura vial y energética, las inversiones en ciencia y tecnología, el empleo joven y el fortalecimiento de las economías regionales.

También se debatieron políticas vinculadas con vivienda, salud, educación, cultura y turismo. Uno de los planteos centrales fue generar condiciones para que los jóvenes puedan permanecer en sus lugares de origen y acceder allí a oportunidades laborales y habitacionales.

En paralelo, en Carmen de Patagones se realizó un encuentro de la Sexta Sección electoral bonaerense. Participaron, entre otros dirigentes, las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Jimena López, la legisladora provincial Sofía Vanelli y el intendente local, Ricardo Marino.

Durante esa jornada, los dirigentes analizaron el impacto de distintas medidas del Gobierno nacional sobre los municipios bonaerenses y pusieron especial atención en los cambios en el régimen de Zona Fría. Además, plantearon la necesidad de sostener la unidad del peronismo y avanzar en una propuesta electoral común hacia 2027.

El presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, también dejó una señal sobre la discusión electoral dentro del espacio al afirmar que su partido cuenta con “el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”, aunque no mencionó expresamente un nombre en esa frase.

El mensaje de Massa se suma a otras intervenciones recientes en las que viene insistiendo en la necesidad de una construcción amplia dentro del peronismo. En agosto, durante una actividad en Rosario, ya había señalado que “la unidad es lo más importante” al acompañar a Giuliano en una actividad política.