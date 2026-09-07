La condena contra Matías Olmedo por el intento de femicidio de su expareja, Martina Naveda, tendrá una nueva instancia judicial. La defensa del joven apeló la sentencia de 10 años de prisión efectiva y el caso llegará al Tribunal de Impugnaciones de San Juan.

La audiencia fue fijada para el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 17.30, en la Sala 1 del subsuelo de Tribunales. Allí, los jueces deberán analizar los argumentos presentados por la defensa y determinar qué ocurrirá con la condena dictada en primera instancia.

El Tribunal de Impugnaciones estará presidido por Juan Carlos Caballero Vidal e integrado además por los vocales Benedicto Correa Patiño y Eduardo Raed. Los magistrados podrán confirmar, modificar o eventualmente revocar la sentencia.

La condena contra Olmedo

Olmedo fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. El fallo fue adoptado por mayoría por el tribunal que llevó adelante el juicio, integrado por Mabel Moya, Javier Figuerola y Flavia Allende.

El hecho por el que fue juzgado ocurrió en enero de 2025, en un departamento de Chimbas. Según la reconstrucción sostenida durante el debate, Martina fue golpeada, atacada con un arma blanca y sometida a un intento de asfixia.

Durante el juicio, la joven también relató situaciones de control y aislamiento que aseguró haber atravesado durante la relación. Entre otras cuestiones, manifestó que a Olmedo no le gustaba que trabajara ni que tuviera amigos.

La defensa sostuvo su inocencia

Desde el comienzo del debate, Olmedo negó la acusación en su contra. Su abogado, César Oro, solicitó la absolución y planteó como hipótesis que las lesiones de Martina habían sido autoinfligidas durante un intento de suicidio. También sostuvo que su defendido había actuado en legítima defensa.

La Fiscalía, encabezada durante el juicio por Atilio Yanardi, había solicitado una condena de 12 años de prisión. Por su parte, la querella había pedido una pena de 22 años y sostuvo que durante el ataque existieron otros agravantes.

Finalmente, Olmedo recibió una pena de 10 años de cumplimiento efectivo. Ahora, a partir del recurso presentado por su defensa, esa decisión será revisada por una instancia superior.

El próximo 16 de septiembre será una fecha clave: el Tribunal de Impugnaciones escuchará los planteos de las partes y deberá resolver si mantiene o introduce cambios en la condena por el intento de femicidio de Martina Naveda.