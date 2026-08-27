Mató a un motociclista en la Circunvalación y quedó libre tras pagar $1.500.000

El caso por el trágico siniestro vial ocurrido en la avenida Circunvalación sumó un nuevo capítulo en los tribunales locales. Mauricio Alberto Bisutti Bragagnolo, el conductor imputado por la muerte del motociclista Ricardo Ángel Rodríguez, recuperó la libertad tras recibir la revocación de su prisión preventiva. La medida, dictada por el juez Juan Carlos Caballero Vidal, quedó sujeta al pago de una fianza de $1.500.000, suma que ya fue abonada.

El hecho investigado se desencadenó durante la madrugada en el tramo de la Circunvalación comprendido entre la avenida Ignacio de la Roza y la calle Nuche. Según la investigación, Bisutti atropelló a Rodríguez, de 57 años, quien se desplazaba en motocicleta, y escapó de la escena dejándolo abandonado. La víctima sufrió heridas de extrema gravedad y permaneció internada varios días en el Hospital Rawson, donde finalmente falleció.

A raíz de su deceso, la Fiscalía imputó al automovilista por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y por darse a la fuga. Aunque inicialmente se le había ordenado la prisión preventiva, la defensa cuestionó esta medida en una audiencia de impugnación de medidas cautelares. El magistrado Caballero Vidal hizo lugar al reclamo de los defensores, sustituyendo el encarcelamiento por la caución económica y restricciones que se extenderán por siete meses.

Bajo este nuevo esquema, el imputado deberá cumplir estrictas reglas de conducta. Tendrá que presentarse una vez por mes en la comisaría de su zona y tiene prohibido salir de la provincia o del país sin la debida autorización.

Asimismo, no podrá conducir vehículos, una restricción impuesta a solicitud del fiscal Iván Grassi, quien requirió el retiro de su licencia. Cualquier incumplimiento de estas pautas facultará a la Justicia a ordenar nuevamente su arresto. El proceso penal sigue su curso mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas.