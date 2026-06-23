La interna del peronismo volvió a quedar expuesta luego de que Máximo Kirchner comenzara a delinear una estrategia para ocupar el espacio político que durante años encabezó su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El movimiento genera inquietud dentro del espacio opositor y suma un nuevo capítulo a la disputa con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La situación se desarrolla en un contexto marcado por la condena judicial que pesa sobre Cristina Kirchner y que la dejó fuera de la competencia electoral. Esa realidad aceleró las discusiones sobre quién conducirá al kirchnerismo en los próximos años y abrió una disputa por el liderazgo dentro del peronismo.

Según distintos análisis políticos, Máximo Kirchner busca fortalecer su rol como principal heredero del capital político de la exmandataria y consolidar la estructura de La Cámpora como eje de conducción del espacio. Esa estrategia choca con las aspiraciones de Kicillof, quien también aparece como uno de los dirigentes con proyección nacional dentro del peronismo.

Las diferencias entre ambos sectores se hicieron visibles en las últimas semanas. Durante distintos actos y pronunciamientos públicos, Máximo Kirchner lanzó cuestionamientos que fueron interpretados como mensajes dirigidos al gobernador bonaerense y a dirigentes que impulsan una construcción política menos dependiente del liderazgo histórico de Cristina.

En el kirchnerismo consideran que la expresidenta continúa siendo la principal referencia política del espacio y sostienen que cualquier reorganización debe mantener su influencia. En cambio, sectores cercanos a Kicillof entienden que el peronismo necesita ampliar su base y construir una nueva conducción con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La disputa también atraviesa la estructura partidaria bonaerense, donde desde hace tiempo existen diferencias respecto de la conducción del PJ provincial y del armado electoral futuro. La relación entre ambos sectores alterna momentos de negociación con episodios de fuerte tensión política.

Mientras tanto, el peronismo continúa buscando una síntesis que le permita reorganizarse como oposición nacional. Sin embargo, la puja por la sucesión de Cristina Kirchner y las aspiraciones de los distintos sectores amenazan con profundizar las divisiones internas en un momento clave para el futuro del espacio.