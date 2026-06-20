El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó este sábado un encendido discurso durante el banderazo realizado en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y aprovechó la ocasión para enviar fuertes mensajes hacia el interior del peronismo.

Ante militantes y dirigentes afines, el referente de La Cámpora cuestionó a quienes reclaman unidad dentro del movimiento justicialista pero, según sostuvo, no acompañan personalmente a la exmandataria. “Piden unidad y no son capaces de ir a verla a San José”, afirmó en referencia al domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria. La frase fue interpretada como una crítica dirigida a sectores alineados con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El acto se desarrolló al cumplirse un año de la detención de la ex presidenta y reunió a militantes kirchneristas que renovaron el reclamo por su liberación. Durante su intervención, Máximo Kirchner insistió en la necesidad de respaldar políticamente a Cristina y cuestionó las actitudes de dirigentes que, a su entender, mantienen distancia en uno de los momentos más complejos para el espacio.

Las declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones dentro del peronismo, donde conviven distintos sectores que debaten el liderazgo opositor, la estrategia electoral y el rol que deberá ocupar Cristina Kirchner en la reorganización del movimiento de cara a los próximos años.

Aunque no mencionó directamente a Kicillof, gran parte de la dirigencia política interpretó sus palabras como un nuevo capítulo en la disputa entre el kirchnerismo duro y los sectores que promueven una construcción más amplia dentro del justicialismo.

El banderazo de Parque Lezama volvió a exhibir el respaldo militante a la ex mandataria, pero también dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el peronismo para alcanzar una síntesis política en medio de una interna que continúa sumando episodios de confrontación.