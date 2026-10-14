Máximo Kirchner negó que exista un acuerdo con Sergio Massa para integrar una fórmula presidencial en 2027, luego de que una versión sobre una posible alianza entre ambos comenzara a circular con fuerza dentro de la interna peronista. La hipótesis llegó a las redes bajo la denominación “Ma-Má”, por los apellidos de los dos dirigentes.

El diputado nacional rechazó la posibilidad y aseguró que desconoce de dónde surgió. Además, al ser consultado por su preferencia para las próximas elecciones presidenciales, fue categórico: “Mi candidata es Cristina”.

La aclaración llegó después de que diferentes sectores comenzaran a instalar la posibilidad de un entendimiento entre Massa y Máximo Kirchner para disputar el liderazgo del peronismo frente a Axel Kicillof.

La versión tomó mayor visibilidad en redes sociales y fue replicada, entre otros, por el consultor político Raúl Timerman. Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo electoral confirmado entre el Frente Renovador y La Cámpora para presentar una fórmula conjunta.

La disputa por el liderazgo del peronismo

Las especulaciones aparecen en medio de la discusión interna por la conducción de la oposición de cara a 2027.

Kicillof busca ampliar la construcción nacional del Movimiento Derecho al Futuro, mientras que el kirchnerismo intenta conservar su influencia dentro del Partido Justicialista. Massa, por su parte, mantiene al Frente Renovador como un espacio propio dentro de las negociaciones.

Las diferencias entre Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a tomar protagonismo durante las últimas semanas por la organización y distribución de poder dentro del PJ bonaerense.

En ese escenario, una eventual alianza entre Massa y La Cámpora podría modificar el equilibrio interno y configurar un espacio capaz de competir con la construcción presidencial del gobernador bonaerense.

La reunión que volvió a juntar a Massa, Máximo y Kicillof

Los tres dirigentes ya habían compartido una cumbre el 12 de agosto en el hotel Emperador de Buenos Aires, junto con gobernadores y autoridades parlamentarias del peronismo.

El principal acuerdo de aquella reunión fue defender la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar las candidaturas del espacio rumbo a 2027.

Después de ese encuentro, sin embargo, los distintos sectores continuaron fortaleciendo sus estructuras por separado. Kicillof avanzó con el MDF, el massismo mantuvo activa la construcción política del Frente Renovador y La Cámpora sostuvo la centralidad de Cristina Kirchner.

Por eso, la aparición de la denominada fórmula “Ma-Má” reavivó las especulaciones sobre cómo podría resolverse la candidatura presidencial del peronismo. Por ahora, Máximo Kirchner buscó cerrar esa discusión y negó que exista un acuerdo electoral con Massa.