En medio de las tensiones que atraviesa el peronismo de cara al reordenamiento de la oposición, el diputado nacional Máximo Kirchner volvió a respaldar públicamente una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de 2027. El dirigente de La Cámpora aseguró que el objetivo del Partido Justicialista es que la expresidenta vuelva a encabezar una propuesta electoral, pese a la inhabilitación derivada de la condena en la causa Vialidad.

"Nosotros queremos que Cristina sea candidata y ella tiene vocación", afirmó Máximo Kirchner en declaraciones radiales. Además, sostuvo que la expresidenta mantiene la voluntad de seguir participando en la política y remarcó que su figura continúa siendo central dentro del espacio.

Un nuevo capítulo de la interna peronista

Las declaraciones del diputado se producen en un contexto de fuertes diferencias entre los distintos sectores del peronismo, especialmente entre el kirchnerismo y el espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también proyecta liderar la reconstrucción del espacio opositor con vistas a los próximos años.

En ese escenario, Máximo Kirchner volvió a dejar en claro que el kirchnerismo considera que Cristina Fernández de Kirchner debe seguir siendo la principal referencia política del movimiento y la figura alrededor de la cual debería organizarse la estrategia electoral para 2027.

"Pone nerviosas a muchas personas"

Durante la entrevista, el legislador también aseguró que la posibilidad de una candidatura de Cristina genera preocupación en distintos sectores políticos. "Pone nerviosas a muchas personas", afirmó, al defender la vigencia política de la expresidenta y reiterar que el objetivo del espacio es sostener su liderazgo.

Las declaraciones se conocieron el mismo día en que Cristina Fernández de Kirchner avanzó con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena que le impide competir por cargos públicos, una estrategia que busca revertir su inhabilitación antes del proceso electoral de 2027.