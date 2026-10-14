El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, advirtió que, si el kirchnerismo gana las elecciones presidenciales de 2027, auditará uno por uno los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno de Javier Milei para promover inversiones en sectores como la minería y la energía.

Durante una entrevista con Radio con Vos, el legislador cuestionó los beneficios fiscales del régimen y sostuvo que será necesario revisar las condiciones de cada iniciativa para verificar cómo se implementó y si cumple con la normativa.

“Se auditará y si está todo en orden seguirán porque son derecho adquirido”, afirmó. De esta manera, aclaró que la revisión no implicaría necesariamente eliminar los beneficios de los proyectos que se encuentren en regla.

Las críticas a los beneficios impositivos

Como argumento, Kirchner comparó las alícuotas del impuesto a las ganancias que pagan las empresas mineras alcanzadas por el RIGI con las que afrontan otros sectores de la economía.

Según señaló, las compañías mineras pueden pasar de una tasa del 35% al 25%, mientras que otros contribuyentes, como los comercios, continúan pagando una alícuota del 35%.

“Lo que no puede pasar es que haya un RIGI que es como casi un estatuto de coloniaje”, sostuvo el diputado, quien también cuestionó que la inversión extranjera directa haya registrado una caída pese a los incentivos otorgados al sector privado.

Además, planteó la necesidad de revisar posibles cambios en la titularidad de los proyectos después de recibir los beneficios del régimen.

La comparación entre Milei y Macri

Durante la entrevista, el dirigente también comparó las presidencias de Javier Milei y Mauricio Macri. Consideró que la gestión de Cambiemos fue la peor desde el regreso de la democracia y apuntó contra el endeudamiento asumido por la Argentina en 2018.

“Macri pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina”, expresó.

Consultado sobre si consideraba que Macri había sido peor presidente que Milei, respondió afirmativamente. Su argumento fue que el expresidente recibió un país en mejores condiciones que las que encontró el actual mandatario al asumir, luego del Gobierno de Alberto Fernández.

Cristina Kirchner, su candidata para 2027

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Máximo Kirchner ratificó su intención de impulsar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

“Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, afirmó. El diputado sostuvo que su espacio debe recuperar el espíritu de las gestiones kirchneristas, aunque reconoció las diferencias entre el escenario político actual y el de aquellos años.

La eventual candidatura de la expresidenta está condicionada por su condena en la causa Vialidad, que incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina Kirchner cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Por último, Máximo Kirchner evitó profundizar en las diferencias internas del peronismo y se mostró favorable a la posibilidad de alcanzar una lista de unidad para los comicios de 2027.