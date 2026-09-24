San Juan quedó incluida en la agenda nacional de Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora tiene previsto visitar la provincia en las próximas semanas, como parte de una recorrida por distintos distritos del interior que comenzó este año y que ya incluyó actividades en Entre Ríos, Santa Fe y La Rioja. La visita se producirá en un escenario de reacomodamientos dentro del peronismo y con distintos sectores nacionales buscando fortalecer su presencia territorial.

La llegada del dirigente kirchnerista a San Juan tiene además un antecedente inmediato: la semana pasada mantuvo una reunión con el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, junto al exgobernador de La Rioja Ricardo Quintela y el exmandatario de Chaco Jorge Capitanich. Según Infobae, en ese encuentro se analizaron posibles caminos para sostener la unidad del peronismo y el escenario político que podría abrirse si se modifican las reglas electorales.

San Juan, en la agenda nacional del PJ

La provincia aparece así dentro de una agenda que trasciende al peronismo local. Infobae señaló que Kirchner eligió para sus próximas recorridas a Chaco y San Juan, dos provincias que fueron gobernadas por el peronismo y que actualmente tienen administraciones de distinto signo político. En el caso sanjuanino, el Gobierno provincial está encabezado por Marcelo Orrego.

La visita también coincide con movimientos de otro sector del peronismo nacional. Dirigentes sanjuaninos participaron recientemente del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Axel Kicillof en Avellaneda. Entre ellos estuvieron José Luis Gioja, Leonardo Gioja, Facundo Perrone, Juan Pablo Gómez, Mario Herrero y Graciela Seva.

De esta manera, la provincia comenzó a aparecer como uno de los territorios donde diferentes sectores del peronismo nacional buscan consolidar vínculos y estructuras de cara a la discusión política de los próximos meses.

El vínculo con Uñac

El encuentro entre Máximo Kirchner y Sergio Uñac adquiere especial relevancia para San Juan porque se produjo pocos días antes del anuncio de la visita. La reunión fue de carácter reservado y también participaron Quintela y Capitanich, tres dirigentes que fueron gobernadores y que actualmente mantienen distintos niveles de participación en la discusión interna del PJ.

Por ahora no se conocieron públicamente los detalles de la agenda que tendrá Kirchner durante su paso por San Juan ni los dirigentes locales que participarán de las actividades. La visita, sin embargo, ya quedó incorporada al escenario de reordenamiento del peronismo nacional, con la provincia como una de las próximas paradas de su recorrido federal.