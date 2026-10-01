Mayra Mendoza quedó en el centro de una polémica después de participar del izamiento de la bandera argentina durante una sesión de la Cámara de Diputados bonaerense con un pantalón deportivo azul y amarillo, asociado a Boca Juniors. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y despertaron cuestionamientos sobre la vestimenta elegida para el acto protocolar.

La dirigente respondió un día después a través de su cuenta de X y defendió su elección. “Uso esa ropa desde joven. Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”, escribió Mendoza, quien además cuestionó que la discusión pública se concentrara en su ropa y no en otros temas que consideró más relevantes.

En su descargo, la diputada también vinculó la polémica con el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Mendoza planteó: “¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”.

La legisladora sostuvo que los comentarios que recibió excedieron la crítica sobre su vestimenta y afirmó que algunos mensajes incluyeron expresiones descalificadoras. En ese contexto, pidió “elevar el nivel” del debate y sostuvo que debería ponerse el foco en las decisiones de la Justicia, la soberanía, los recursos y el funcionamiento de las instituciones.

Cómo se originó la polémica por la ropa de Mayra Mendoza

La situación comenzó durante la sesión del martes en la Legislatura bonaerense. Mendoza fue una de las dirigentes encargadas de participar del izamiento de la bandera y apareció con un saco azul y un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas. La combinación fue rápidamente relacionada con Boca, club del que la diputada se declara hincha.

El video del momento se viralizó en redes sociales y abrió una discusión sobre la vestimenta utilizada en un acto institucional. Frente a esas críticas, Mendoza remarcó que usa indumentaria de esa marca desde su juventud y ratificó su fanatismo por el Xeneize.

La dirigente también cuestionó que se priorizaran “las formas” por encima de los temas de fondo. Según expresó en su publicación, prefería que se debatiera “qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”.

El vínculo de Mayra Mendoza con Boca

Mendoza ha mostrado públicamente en otras oportunidades su identificación con Boca Juniors. En 2023 participó de la movilización que se realizó luego de la suspensión judicial de las elecciones del club y difundió mensajes de respaldo a Juan Román Riquelme, quien encabezaba el oficialismo xeneize.

En aquella ocasión, la entonces intendenta de Quilmes se sumó a la convocatoria de hinchas que cuestionaron la suspensión de los comicios y expresó abiertamente su apoyo a Riquelme. Por eso, su aparición con indumentaria azul y amarilla en la Legislatura no fue la primera demostración pública de su vínculo con el club.

La polémica, sin embargo, volvió a colocarla en el centro de las redes sociales. Esta vez, la discusión no estuvo relacionada con una actividad deportiva, sino con la vestimenta que utilizó durante una ceremonia institucional. Mendoza eligió responder con una pregunta que terminó concentrando la atención del episodio: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.