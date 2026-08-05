Acostumbradas a protagonizar fuertes cruces políticos, Mayra Mendoza y Victoria Villarruel quedaron esta vez en el centro de la escena por un hecho poco habitual. La referente de Unión por la Patria elogió una decisión de la vicepresidente vinculada al funcionamiento del Senado, un gesto que sorprendió por el nivel de confrontación que ambas mantienen desde hace tiempo.

La dirigente peronista utilizó la expresión "nobleza obliga" para reconocer la actuación de Villarruel al frente de la Cámara alta, en una decisión que favoreció la participación de una legisladora opositora en una sesión clave. El mensaje rápidamente tomó repercusión en redes sociales y en el ámbito político, ya que hasta ahora las dos dirigentes habían mantenido una relación marcada por los enfrentamientos públicos.

Un gesto que no pasó inadvertido

El reconocimiento se produjo en medio de la creciente tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. En las últimas semanas, Villarruel tomó distintas decisiones en el Senado que generaron malestar en sectores del oficialismo y alimentaron las versiones sobre un distanciamiento con el presidente Javier Milei.

En ese contexto, la postura de Mayra Mendoza llamó la atención porque provino de una de las principales referentes de La Cámpora, espacio que históricamente cuestionó con dureza a Villarruel por sus posiciones políticas y sus declaraciones sobre derechos humanos.

De los insultos al reconocimiento

El gesto cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el historial entre ambas dirigentes. En agosto de 2025 protagonizaron un fuerte intercambio en redes sociales, donde se acusaron mutuamente en medio del escándalo por los audios vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aquella discusión incluyó descalificaciones personales y fuertes cuestionamientos políticos.

Pese a ese antecedente, Mendoza decidió destacar públicamente la decisión institucional adoptada por Villarruel. Si bien el reconocimiento no implica un acercamiento político, sí dejó en evidencia que, en determinadas circunstancias, la oposición puede valorar medidas impulsadas por la vicepresidenta, incluso en un escenario de máxima confrontación con el Gobierno nacional.